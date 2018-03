Psg Angers/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote risultato live

Diretta Psg Angers: info streaming video e tv. Anticipo della 31^ giornata della ligue 1 con i parigini di ritorno dal pesante 5-0 inferto al Metz pochi giorni fa.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Psg Angers (LaPresse)

Psg-Angers, diretta dall’arbitro Sebastien Desiage, è la partita in programma oggi 14 marzo 2917 al Parco dei Principi: fischio inizio fissato per le ore 17.00, nell’anticipo della 31^ giornata della Ligue 1. Gustoso anticipo del turno che in realtà si giocherà solo a fine mese: una mossa necessaria per permettere ai parigini di disputare il prossimo 31 marzo la finale di Coppa di Lega contro il Monaco. Problemi di calendario a parte comunque il match arriva, almeno per la formazione di Emery in un grande momento: pur dopo la disfatta di Champions League contro il Real Madrid, il 5-0 mediato pochi giorni fa contro il Metz ha rinvigorito le certezze dello spogliatoio. Si annuncia quindi un incontro ben difficile per i bianconeri che dalla 14^ posizione in classifica è di ritorno da un pari a reti bianche dal Bordeaux di sabato scorso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Ligue 1 tra Psg e Metz sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati sul digitale terrestre di Premium: appuntamento quindi alle ore 17.00 al canale Premium Calcio 1. Diretta streaming video della sfida garantita a tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG ANGERS

Panchina sempre corta per Emery, che quindi anche in occasioni della partita con l’Angers dovrebbe riproporre gran parte della formazione vista in campo pochi giorni fa con il Metz. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 vediamo bene Areola tra i pali con di fronte a sè il quartetto difensivo con Kimpembe e Silva al centro e il duo Meunier-Berchiche ai lati, con pure Dani Alves pronto in panchina. Possibile qualche ballottaggio in avanti: Verratti rischia la maglia a favore di Lo Celso, per fare coppia con Diarra, mentre sarà uno tra Draxler e Rabiot a occupare la trequarti. Per l’attacco dovrebbero rimanere confermati Di Maria e Mbappè, con Nkunku possibile riconferma a sinistra dopo la bella doppietta firmata pochi giorni fa in Ligue 1.

Per quanto riguarda la probabile formazione dell’Angers, potrebbe essere di nuovo 4-1-4-1 per Moulin per fronteggiare i parigini: in ogni caso il numero 1 tra i pali sarà Butelle. Di fronte al portiere bianconero potremmo quindi vedere la coppia centrale Pavlovic-Traorè, con Manceau e Andrey a occuparsi delle corsie più esterne del reparto. In avanti troveremo Santamaria, a mentre il reparto a 4 vedrà Mangani e uno tra Reine Adelaide e Sunu, con Tait e Capelle attesi sull'esterno. Sarà quindi Toko Ekambi la prima punta pur con Guillaume pronto dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della partita di Ligue 1 tra Psg e Angers non ci sorprendere vedere che la compagine di Emery sia favorita nel pronostico, vista anche la sua prima posizione in classifica con ben 77 punti a bilancio. Ecco quindi che nell’1x2 della Snai vediamo che la vittoria parigina è stata data a 1.07, mentre l’affermazione bianconera è stata data a 22.00: pareggio fissato invece a 12.00.

