Ravenna-Ankara/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Challenge Cup)

Diretta Ravenna Ankara: info streaming video e orario. La Bunge torna protagonista sul continente: contro i turchi si gioca la prima semifinale della Challenge Cup.

14 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook)

Ravenna-Ankara, diretta dagli arbitri Milan Nikolic e Marko Seifried, è la partita in programma oggi mercoledi 14 marzo al Pala del Andrea di Ravenna: fischio d’inizio atteso alle ore 20.00. Ecco che la compagine di Soli torna protagonista in Europa e lo fa alla grande: si gioca oggi infatti al semifinale di andata della Challenge Cup 2017-2018, ovvero il terzo torneo per club sul continente. Ecco quindi che per la Bunge si apre oggi la possibilità di mettere un piede già verso la finalissima della prestigiosa competizione: come al solito un successo netto nella partita di andata risulta spesso fondamentale poi per passare il turno. Il banco di prova però è ben arduo visto che si tratta dei turchi del Maliye Piyango, squadra ben tosta. Va però detto che finora la compagine di coach Fabio Soli non ha mai abbassato la testa anche quando ha approcciato il match da sfavorita.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Si ricorda che la partita di Challenge cup tra Ravenna e Ankara non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono note informazioni utili su una eventuale diretta video streaming della partita di volley maschile, attesa alle ore 20.00. Ricordiamo quindi a tutti gli appassionati la possibilità di venire a conoscenza di quanto accade al Pala de Andrè attraverso i continui aggiornamenti che arriveranno dai profili social della Bunge.

IL CONTESTO

La semifinale di andata della Challenge cup si tratta di certo un una grande traguardo per Ravenna, che pure in stagione, almeno nel campionato italiano non sempre ha convinto altrettanto come ha fatto sul continente. Per Fabio Soli infatti spesso la Challenge cup è stata una valvola di sfogo e potrebbe essere di nuovo così visto che Ravenna arriva da due KO di fila rimediati in Superlega. Il campionato di serie A1 infatti ha visto i ravennati solo ottavi e nel primo turno dei play off scudetto la Bunge è stata malamente sconfitta da Perugia. Pure Ankara però approccia a questo match avendo alle spalle un ruolino pesante: sono infatti ben tre le sconfitte rimediate negli ultimi 5 incontri vissuti. Pesanti poi gli insuccessi subiti pochi giorni fa contro l’Arkasspor nei quarti di finale del play off della division 1. Ecco quindi che sia Ravenna che il Maliye Piyango cercherà oggi di trovare un giusto riscatto: che dirà il campo?

