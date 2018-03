Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Barcellona Chelsea, Besiktas Bayern (ritorno ottavi)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 14 marzo, ritorno degli ottavi di finale. Barcellona Chelsea e Besiktas Bayern Monaco

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, ritorno ottavi (Foto LaPresse)

Ci avviciniamo alla conclusione degli ottavi della Champions League 2017-2018: nella giornata di mercoledì 14 marzo vivremo finalmente le ultime due partite in programma per il ritorno, e dunque questa sera conosceremo il quadro completo delle otto squadre qualificate ai quarti. Si giocano Besiktas-Bayern Monaco al Besiktas Park, con calcio d'inizio alle ore 18:00, e Barcellona-Chelsea al Camp Nou che prende il via alle 20.45: chiaramente i contesti sono completamente diversi perchè, se i bavaresi tre settimane fa hanno dominato e sono praticamente certi di qualificarsi al prossimo turno, i blaugrana e i Blues giocano una partita equilibrata e incerta, pur se a partire favoriti sono comunque gli uomini di Ernesto Valverde che hanno la possibilità di pareggiare a reti bianche.

BARCELLONA CHELSEA

Il big match degli ottavi, insieme alla doppia sfida tra Psg e Real Madrid. I blancos hanno già archiviato la pratica e adesso tocca al Barcellona continuare a prolungare il dominio delle squadre spagnole in Champions League. Una classica che si è giocata tante volte negli ultimi anni, con le due squadre che si sono divise la posta praticamente in maniera equa; oggi come detto il Barcellona parte favorito, non solo per il risultato maturato all’andata ma anche e soprattutto per una stagione che, dopo il flop di Supercoppa di Spagna, l’ha visto dominare in lungo e in largo perdendo, in tutte le competizioni, soltanto una partita in Coppa del Re (dove comunque ha già raggiunto la finale). Il Chelsea tra alti e bassi non ha confermato quanto fatto lo scorso anno, tanto che rischia addirittura di non qualificarsi alla prossima Champions League: stasera però Antonio Conte se la gioca, sapendo di poter fare risultato pieno al Camp Nou o magari anche pareggiare 2-2, il risultato che si era verificato in quella famosa semifinale del 2012 e che aveva portato i Blues all’ultimo atto (poi vinto).

BESIKTAS BAYERN MONACO

C’è poco da dire: all’andata il 5-0 dei bavaresi ha chiuso i conti, e adesso al Besiktas non è rimasto altro che provare a mettere in scena una prestazione di orgoglio per salutare a testa alta, magari come fatto dal Basilea - che ha vinto sul campo del Manchester City. Il Bayern Monaco sembrava una squadra in calo ad inizio stagione: l’esonero di Carlo Ancelotti aveva aperto una sorta di mini-crisi ma l’arrivo di Jupp Heynckes, ultimo allenatore ad aver vinto la Champions League in Baviera, ha stabilizzato la situazione. Il Bayern ha di fatto già vinto l’ennesima Bundesliga, e si rilancia come favorita in Europa: attenzione a darlo per battuto, perchè nell’ultima versione di Heynckes era forse poco spettacolare ma dannatamente pratico, ed era capace di non far mai tirare in porta l’avversario. In più i bavaresi restano l’unica tedesca capace di qualificarsi ai quarti: il calcio in Germania può essere in calo, ma lo squadrone di Monaco resta una garanzia internazionale anche se nelle ultime quattro stagioni non è riuscito a giocare nemmeno una finale, dovendosi fermare tre volte in semifinale e una (lo scorso anno) ai quarti. Tuttavia, ha sempre dato filo da torcere alle avversarie…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO OTTAVI)

ore 18:00 Besiktas-Bayern Monaco (andata 0-5)

ore 20:45 Barcellona-Chelsea (andata 1-1)

© Riproduzione Riservata.