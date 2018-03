Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifica aggiornate e diretta live score (oggi 14 marzo)

Risultati Viareggio Cup 2018: classifiche e diretta live score delle partite in programma oggi 14 marzo. Ad aprire i giochi il big match tra Torino e Perugia.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Risultati Viareggio Cup 2018 (LaPresse)

La Viareggio Cup 2018 torna in campo anche gli mercoledì 14 marzo e pure con un calendario ben fitto di match che si annunciano decisivi in questa prima parte del tabellone preliminare. Si giocherà oggi infatti il secondo turno dei gruppo A e torneranno in campo quindi le squadre selezionate nel sorteggio nei gironi dal primo al quinto, per disputare la seconda partita in programma. I tre punti in palio oggi quindi, vediamo bene che si annunciano decisivi: tutti i club protagonisti infatti vorranno vincere per evitare di doversi poi giocare il tutto per tutto nell’ultimo turno. Alla vigilia della giornata di oggi però è decisamente presto parlare di qualificazione al tabellone finale di quale è che la 70^ edizione della Coppa Carnevale: vediamo allora che cosa ci propone il calendario ufficiale.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Volendo procedere ordinatamente girone per girone vediamo che nel primo raggruppamento sarà la sfida tra Empoli e la Rappresentativa della Serie D a inaugurare i giochi: fischio d’inizio atteso alle ore 15.00 e stessa ora anche dell’altro match del girone, ovvero Entella-Livorno. Per il girone 2 vediamo che il primo scontro che si vedrà in campo alle ore 16.30 sarà tra Sassuolo e Spezia: alle ore 20.30 invece si accenderà il serale tra Bruges e Abuja. Per il girone 3 invece si disputerà la partita tanto attesa tra Inter e Parma, in programma alle ore 15,30: alle 20.30 si accenderà invece Leichhardt-Salernitana, sfida in fondo alla graduatoria. Per il quarto raggruppamento invece ecco che il calendario ci ricorda la sfida Sampdoria-Venezia attesa alle ore 15.00, come pur il match serale delle ore 20.30 tra Partizan e Pisa. Per l’ultimo gruppo ecco che alle 13.30 a inaugurare la giornata di oggi per la Viareggio Cup 2018 ci sarà la partita Torino-Perugia. Toccherà poi alla sfida tra la nazionale under 19 della Cina e la Paganese chiudere il programma a Quarrata, alle ore 15.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone 1

Ore 15.00 Empoli-Rapp Serie D

Ore 15.00 Entella-Livorno

Rapp Serie D 3, Empoli 3, Entella 0, Livorno 0

Girone 2

Ore 16.30 Sassuolo-Spezia

Ore 20.30 Bruges Abuja

Spezia 3, Sassuolo 1, Bruges 1, Abuja 0

Girone 3

Ore 15.30 Inter-Parma

Ore 20-30 Leichhartd-Salernitana

Inter 3, Parma 3, Salernitna 0, Leichhardt 0

Girone 4

Ore 15.00 Sampdoria-Venezia

Ore 20.30 Partizan-Pisa

Partizan 3, Venezia 3, Sampdoria 0, Pisa 0

Girone 5

Ore 13.30 Torino-Perugia

Ore 15.00 Cina U19-Paganese

Torino 3, Perugia 1, Paganese 1, Cuna U19 0

© Riproduzione Riservata.