Torino Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Torino Perugia: info streaming video e tv. I granata di Coppitelli tornano in campo nel secondo turno del girone 5 dopo aver battuto la naizonale Under 19 della cina.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Torino Perugia (LaPresse)

Torino-Perugia è la partita in programma oggi mercoledì 14 marzo 2018 all’Intels Training Center Ferdeghini di La Spezia: fischio d’inizio previsto per le ore 13.30 nella seconda giornata del gruppo A della Viareggio Cup 2018. Tornano in campo le squadre selezionate nel prima parte del tabellone preliminare della tanto nota Coppa Carnevale ormai giunta alla sua storica 70^ edizione. Con loro ecco quindi anche i granata come gli umbri, protagonisti assoluto nel girone 5, e posto di fronte in uno match che potrebbe anche diventare cruciale. Classifica alla mano infatti vediamo bene come Torino e Perugia potrebbero presto contendersi anche il posto valido per la qualificazione diretta alla fase finale: i tre punti messi in palio oggi quindi peseranno tantissimo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che la partita della Viareggio Cup tra Torino e Perugia sarà disponibile in diretta tv: l’appuntamento quindi sarà alle ore 13.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre e punto di riferimento per tutti gli appassionati per questa 70^ edizione del torneo toscano. La sfida poi potrà essere seguita anche in diretta video streaming tramite il portale raiplay.it, gratuito.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO PERUGIA

Rispetto all’11 granata che abbiamo visto in campo solo due giorni fa nel match di esordio della Viareggio Cup contro la nazionale cinese di categoria, il tecnico Coppitelli potrebbe anche optare per qualche cambio. In tali occasioni poi i ballottaggi dell’ultimo minuto sono sempre tanti: sarà per il 4-3-3 il modulo confermato. Tra i pali per la probabile formazione del Torino dovremmo rivedere Zanellati, mentre di fronte dovrebbero rimanere con la maglia da titolare sia Capone che Ferigra, duo centrale: toccherà a Valerio e Gilli occupare invece le corsie esterne della difesa. Per il centrocampo Celeghin verrà confermato in cabina di regia e mentre Alopo non teme di andare in panchina, sull’altra corsia si accende la staffetta tra Panaioli e D’Alena. Probabile turnover in attacco: il tridente Rauti, Bianchi e Borello potrebbe lasciar spazio a Leveque, Butic e Kone.

Medesima scelta tattica per il Perugia di Mancini, tecnico della primavera: qualche campo è pure atteso nello spogliatoio alla vigilia di questo secondo turno. Per l’11 dei grifoni ecco Bocci tra i pali e di fronte il duo Achy-Santini: il reparto a 4 in difesa verrà completato sull’esterno a Berci e Patrigani, con Marinelli in cerca di spazio. Ballottaggio in cabina di regia: Ranocchia rischia il posto con Settimi, mentre sulle mezz’ali dovrebbero venir confermati sia Konate che Ceccuzzi, specie il guineano, in gol contro la Paganese. Per l’attacco del Perugia infine Mancini potrebbe confermare Traore, in gol nel primo turno come pur Orlandi prima punta: solo Sbordone potrebbe essere lasciato in panchina a favore di Loffredo.

