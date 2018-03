Video/ Bari Spezia (1-1): highlights e gol dela partita (Serie B, recupero)

Video Bari Spezia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Brienza al 71' salva i galletti al San Nicola.

Video Bari Spezia (LaPresse)

Il Bari impatta contro lo Spezia, pareggiando 1-1 in casa. Liguri in vantaggio con Forte a inizio gara, per il Bari pareggia Brienza, subentrato nel secondo tempo. Un punto che non smuove la classifica di nessuna delle due squadre. Il Bari resta in zona playoff: quinto posto a 46 punti condiviso col Venezia. Lo Spezia si fa invece agganciare al nono dal Carpi (41). Nel prossimo turno di campionato il Bari va a Cittadella per un delicato scontro diretto. Ancora una trasferta invece per Gallo: destinazione Curi di Perugia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Grosso schiera il Bari con il 4-3-3. In porta Micai, linea difensiva composta da Sabelli, Diakitè, Marrone e Balkovec. In mediana Henderson, Basha e Busellato. In attacco Improta, Nenè e Galano. Gallo replica con il 4-3-1-2. Tra i pali l'ex portiere dell'Inter primavera, Di Gennaro. In difesa troviamo De Col, Capelli, Giani e Augello. In mediana Juande, Pessina e Mora mentre in zona offensiva ecco Mastinu in supporto di Forte e Granoche. Arbitra il sig. Fourneau di Roma. Ritmi subito alti, entrambe le squadre vogliono imporre il proprio gioco in questi primi minuti. E' il Bari la prima squadra a sfiorare il gol. Gran cross di Improta per Nenè, che da due passi prova la deviazione ma non trova lo specchio della porta. La squadra di Grosso prova a far girare la sfera, lo Spezia si difende con tutti gli effettivi. Buona percussione centrale di Nenè, pallone deviato in corner da Capelli. Il Bari fa la partita ma sono i liguri a passare in vantaggio al primo tentativo. Mastinu si allarga sulla corsia sinistra e crossa al centro per Forte: il numero 9 ruba il tempo a Marrone e supera Micai: 0-1. Forte colpisce volontariamente il pallone con il braccio: cartellino giallo per il numero 9. Il Bari sembra accusare il contraccolpo per il gol subito. Buona azione dello Spezia, con Granoche che prova in qualche modo a mettere in mezzo un pallone. La difesa del Bari si salva. Altro cross di Improta che spiove in area di rigore: Di Gennaro blocca senza problemi. Arriva il primo calcio d'angolo in favore della squadra di Gallo. Il Bari allontana la sfera, ma lo Spezia mantiene il possesso del pallone. Buona giocate di Granoche al 24esimo, che stoppa al volo e calcia un rinvio sbilenco di Diakitè: conclusione che termina alta. I galletti provano a uscire dal loro periodo di confusione alzando il baricentro: piovono cross in area spezzina, i difensori si rifugiano in angolo. Al 28esimo Improta raccoglie un pallone vagante sul centro-sinistra, si accentra e calcia dal limite. Di Gennaro si allunga e devia in corner. Bari in pressione. Al 31esimo Henderson e Mora vengono ripresi dal direttore di gara dopo un acceso diverbio. Nenè si fa vedere ancora in attacco: buona conclusione dalla distanza, Di Gennaro si distende e blocca la sfera. Break dello Spezia. Gran tiro di Mastinu dalla distanza, Micai blocca in due tempi. Risponde il Bari con Balkovec, pallone che termina ampiamente sul fondo. Lo Spezia non riesce più a ripartire: il Bari ci prova con tutti gli effettivi. Mora stende Nenè: cartellino giallo per il numero 4 dello Spezia e calcio di punizione pericoloso dai 22 metri in favore del Bari, con il pallone leggermente decentrato sulla destra. A provarci è lo specialista Galano. Traiettoria corretta ma imprecisa. La palla esce alta sopra la traversa di circa mezzo metro. Nei minuti finali del primo tempo regna la stanchezza. Squadre negli spogliatoi per l'intervallo tra i fischi del San Nicola.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano sostituzioni durante l'intervallo: si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. Primo calcio d'angolo per il Bari in questo secondo tempo, lo Spezia allontana il pallone in qualche modo. Fin dalle prime battute si intuisce che i pugliesi proveranno a mettere alle strette gli avversari, a caccia del pareggio. Sabelli prova il cross tagliato sul secondo palo, ma nessuno tocca. Si riparte da Di Gennaro. La squadra di Grosso prova a far girare il pallone, ma lo Spezia si chiude bene in difesa. Grosso prova ad alzare la posta: esce Busellato ed entra Brienza. Il Bari passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. L'ex Bologna si mette subito in mostra offrendo un pallone delizioso a Nenè che dall'area piccola non riesce a calciare bene, soffrendo la marcatura di Capelli. Occasione sfumata. Gran parata di Micai che prolunga in angolo un cross di De Col. Al 62esimo lo Spezia sfiora la rete del raddoppio: gran cross di De Col, che trova El Diablo sul secondo palo. Il suo tocco ravvicinato termina alto. Ancora i liguri. Pessina, dopo una buona azione manovrata, prova la conclusione dalla distanza: palla che si perde alta sopra la traversa. Primo cambio in casa Spezia: Lopez entra al posto di Mora. Il Bari torna a macinare gioco. Secondo cambio in casa Bari: fuori Galano, dentro Kozak. I pugliesi centrano il pareggio al 71esimo. Balkovec da corner crossa lungo sul secondo palo trovando Brienza che tutto solo si coordina e di piatto al volo gonfia la rete: 1-1. Lo Spezia punta al pareggio. Secondo cambio effettuato da Gallo: dentro Terzi, fuori Mastinu. Balkovec prova la conclusione verso la porta, ma Di Gennaro blocca senza problema. Ultimo cambio per Gallo: esce Forte, autore del gol, al suo posto Marilungo. Ancora una grande giocata di Brienza, ma il suo traversone si perde in rimessa laterale. Ottimo Bari in questo finale. Limpida chance per il sorpasso al minuto 85: Balkovec crossa benissimo, ancora una volta, dalla sinistra liberando Kozak in area. L'ex laziale fa quel che può ma non riesce a trovare lo specchio. Colpo di testa fuori di poco. Lo Spezia prova a rialzarsi spaventando il Bari. Marilungo viene servito in area e ci prova con un colpo di testa in tuffo, palla a lato. Ultimo cambio per Fabio Grosso: Cissé entra al posto di uno spento Improta. Bianconeri che ci provano anche da corner. Nei minuti di recupero il Bari accusa un pericolosissimo calo fisico. Lo Spezia ci crede ma, a parte qualche calcio d'angolo, non riesce a combinare granchè. Il match termina 1-1. Un punto a testa.

© Riproduzione Riservata.