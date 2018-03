Video/ Manchester United Siviglia (1-2): highlights e gol della partita (Champions League, ritorno ottavi)

Video Manchester United Siviglia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita degli ottavi di Champions League. Mou eliminato: è Montella a passare ai quarti.

14 marzo 2018 Marco Guido

Video Manchester United Siviglia (LaPresse)

Il Siviglia entra nelle migliori d'Europa grazie ad una storica vittoria conquistata per 1 a 2 all'Old Trafford grazie alla strepitosa doppietta realizzata da Ben Yedder, entrato in campo solamente al 73 che ha di fatto vanificato il gol nel finale segnato da Lukaku in mischia. Iniziano subito fortissimo gli inglesi che grazie a Lukaku sfiorano il vantaggio già al 2': il belga dopo aver difeso la palla dall'assalto di Kjaer, ha scambiato alla grande con Lingaard concludendo poi con un tiro dal limite dell'area uscito di qualche metro dallo specchio. Gli spagnoli però riescono col passare dei minuti ad organizzarsi difensivamente e al 9' sfiorano il vantaggio quando su un corner calciato alla perfezione da Banega, Correa ha anticipato tutti di testa all'altezza del primo palo sfiorando però la parte superiore della traversa. Al 16' bella triangolazione tra Muriel e Vazquez che ha potuto calciare con una certa libertà appena fuori area da dove ha calciato con potenza mettendo però ampiamente sopra la traversa. Il Siviglia prova ad abbassare il ritmo mantenendo il possesso del pallone poi al 27' Sarabia riesce ad innescare in profondità Muriel il cui diagonale rasoterra da posizione defilata è uscito di poco fuori dal secondo palo. Al 33' ci prova ancora l'ex Sampdoria con un tiro che debole è stato bloccato a terra senza problemi da De Gea. Al 38' sono stati finalmente i Red Devils a sfiorare il vantaggio con Fellaini che, dopo aver scambiato alla grande con Sanchez, ha calciato di sinistro dentro l'area di rigore trovando però il sicuro intervento coi pugni di Sergio Rico. Senza nemmeno un minuto aggiuntivo di recupero, si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 0, nessuna delle formazioni è riuscita ancora a trovare la via del gol rimandando ogni verdetto al secondo tempo.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Ripartono forte i Red Devils che sfiorano il vantaggio già al 52' quando Lingaard pescato in area di rigore da un preciso traversone di Lukaku, ha tentato un preciso diagonale rasoterra che Sergio Rico è riuscito miracolosamente a deviare in calcio d'angolo. La reazione degli spagnoli arriva già al 57' quando Banega ha premiato l'inserimento in area di rigore di Sarabia, il cui cross per Muriel è stato però intercettato dal decisivo intervento in anticipo di Bailly. Al 60' arriva la prima sostituzione dell'incontro decisa da mister Mourinho che manda in campo la stella Pogba al posto di Fellaini. Al 72' a provarci è proprio il neo-entrato Pogba con una potente conclusione dai venticinque metri che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 73' anche mister Montella cambia inserendo Ben Yedder al posto di Muriel. Non passa nemmeno un minuto e al 74' è proprio il subentrato attaccante ha sbloccato il punteggio: Sarabia lo ha lanciato in profondità ed il numero 9, dopo aver controllato in velocità ha trovato la via del gol con un potente rasoterra che non ha lasciato scampo a De Gea. Al 77' lo Special One decide di giocarsi il tutto per tutto gettando nella mischia Martial e Mata al posto di Lingard e Valencia. Al 78' arriva anche il raddoppio del Siviglia che nasce da un calcio di Banega che ancora una volta Ben Yedder ha insaccato con uno stupendo colpo di testa in tuffo col quale ha anticipato Young nei pressi del secondo palo. I Red Devils provano a gettarsi in avanti e all'81' sfiorano il gol quando sulla punizione di Young, Smalling appostato sul secondo palo ha clamorosamente mancato l'impatto sul pallone da ottima posizione. Gli spagnoli nonostante il vantaggio però non limitano le sortite in avanti e così all'82' Correa calcia da posizione defilata un preciso diagonale che De Gea è riuscito a respingere con un superlativo intervento in tuffo. Sul seguente corner, Lenglet ha staccato più in alto di tutti mettendo però fuori di poco. All'83' Mata è bravo a liberarsi sulla destra da dove ha crossato per Lukaku che, dopo aver anticipato Kjaer, ha tentato un tiro al volo che da distanza ravvicinata è uscito oltre la traversa. Un minuto dopo però proprio su un corner calciato dal subentrato numero 8, Lukaku è riuscito a segnare con una spettacolare semirovesciata volante che ha fatto esplodere di gioai i tifosi inglesi. All'87' e all'89' anche gli ospiti effettuano gli ultimi cambi a disposizione coi quali ha inserito i difensivi Pizarro e Geis al posto dei più offensivi Vazquez e Correa. Nonostante l'assalto dello United, sono stati gli spagnoli a sfiorare il tris ancora una volta con Ben Yedder che, lanciato alla perefezione sul filo del fuorigioco, si è potuto presentare tutto solo davanti a De Gea che ha cercato di superare con un rasoterra che l'estremo difensore di casa è riuscito a respingere rimanendo fermo in piedi con un instintivo intervento. Dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa questa sfida che ha regalato uno storico passaggio del turno grazie ad una indimenticabile vittoria all'Old Trafford conquistata grazie alla strepitosa doppietta realizzata nel giro di pochissimi minuti da Ben Yedder.

LE DICHIARAZIONI

Dispiaciuto per la sconfitta del suo Manchester United in casa contro il Siviglia, Josè Mourinho ha così commentato ai microfoni dell'emittente BT Sport: “Pensavo che il primo gol sarebbe stato importante: non solo per il risultato dell’andata, ma anche per il profilo della partita. Abbiamo cercato di essere aggressivi e intensi fin dal primo minuto, ma non abbiamo segnato e il Siviglia, progressivamente, ha mantenuto il possesso, controllando bene la gara. Abbiamo avuto buone possibilità di segnare, ma hanno realizzato un gol e da quel momento tutto è diventato molto più emozionale. Il secondo gol ha reso la situazione impossibile da recuperare per noi. Abbiamo avuto buoni momenti, non posso dire che ci sia stato qualcosa di sbagliato nei miei giocatori e nella loro intenzione di giocare”. Entusiasta della vittoria del suo Siviglia nel tempo di Old Trafford contro il Manchester United ha invece così parlato dell'incontro ai microfoni di Bt Sport: ": “Sono molto felice, è una grande soddisfazione per i giocatori e i tifosi, è sempre bello vincere in un campo così prestigioso. Si tratta di una notte speciale, da 60 anni il Siviglia non arriva così lontano in Champions League. Una grande conquista per noi. Abbiamo vinto con merito, ad Old Trafford. Siamo migliorati molto nelle ultime partite, anche con il Valencia dove abbiamo perso. Gli episodi, si sa, alle volte cambiano i risultati. Ben Yedder? Sono felice che sia stato il giocatore decisivo. Siamo molto vicini ai nostri tifosi e abbiamo sentito il loro calore per tutta la gara”.

