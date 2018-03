Video/ Pescara Carpi (0-1): highlights e gol della partita (Serie B, recupero)

Video Pescara Carpi (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione nel primo tempo.

Video Pescara Carpi (LaPresse)

Il Carpi espugna l’Adriatico di Pescara vincendo 0-1 grazie a un gol di Sabbione a inizio gara. Sono punti pesanti quelli conquistati dagli uomini di Calabro. Gli emiliani, infatti, vedono di nuovo la zona play-off, ora distante solo 2 punti. Il Pescara è invece sempre più giù: 14esimo posto con 36 punti. Nel prossimo turno gli abruzzesi cercheranno il riscatto al Partenio di Avellino mentre il Carpi ospiterà al Cabassi la Pro Vercelli.

SINTESI PRIMO TEMPO

Epifani schiera il Pescara con il 3-5-2. Tra i pali Fiorillo, in difesa Fornasier, Coda e Perrotta. A centrocampo da destra verso sinistra Fiamozzi, Coulibaly, Brugman, Pepin e Balzano. In attacco Bunino e Cappelluzzo. Modulo speculare per Calabro. In porta Colombi, difesa formata da Capela, Poli e Ligi. Centrocampo composto, sempre da destra verso sinistra, da Pachonik, Sabbione, Mbaye, Garritano e Di Chiara. In avanti ci sono Melchiorri e Jelenic. Nella primissima fase di gara le due squadre si studiano. Cross al centro per Bunino, Colombi è in anticipo e blocca. Al 12esimo, sfruttando la prima vera occasione del match, il Carpi passa in vantaggio. Pochonik scende sulla fascia destra, mette un cross perfetto per l'inserimento centrale di Sabbione. Testata impeccabile del centrocampista del Carpi, che la mette laddove Fiorillo non può arrivare. Emiliani subito in vantaggio all'Adriatico. Prova a reagire il Pescara: al 14esimo ci prova Brugman. Conclusione da fuori del numero 16, ma Colombi è attento e devia in corner. Sugli sviluppi, batti e ribatti nell'area del Carpi. Alla fine Machin calcia, col piede d'appoggio troppo lontano: palla alle stelle. Rispondono i biancorossi. Di Chiara conclude al volo da fuori area: palla a lato. Poco dopo Brugman torna a rendersi pericoloso. Grande inserimento del numero 16, che fa partire la conclusione da fuori ma trova la risposta del portiere. Il Pescara riesce spesso a trovare spazi nella difesa del Carpi, non troppo attenta in questa fase. Ottima discesa di Pachonik, che sfrutta la sua forza via per andare via sulla destra. Viene poi steso: punizione interessante per gli ospiti. Nulla di fatto sugli sviluppi del piazzato. Mbaye interviene da dietro su Coulibaly e si becca l'ammonizione. Alla mezzora Fiamozzi prova ad andare via sulla fascia destra, ma Di Chiara è attento e chiude tutto. Ci provano gli abruzzesi. Cappelluzzo fa da sponda per Bunino, che sbaglia il controllo e perde palla. Ci riprova Machin. Azione personale dell'ex Brescia, che da sinistra converge al centro e tira a giro. La sfera finisce di poco sulla sinistra. Poco dopo il pubblico assiste a un tentativo dall'interno dell'area di Bunino, ma il suo tiro viene murato. Pescara in pressione. Sinistro di Brugman da una ventina di metri, palla che finisce abbondantemente a lato. Balzano attacca sulla fascia sinistra. Il suo cross però è preda della difesa. Nel finale cala la spinta offensiva dei biancoblu. Il Carpi gestisce fino al duplice fischio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio all'intervallo per il Carpi: fuori Jelenic, dentro Verna. Erroraccio di Coulibaly in apertura di ripresa: fischi impietosi dell'Adriatico. Sfuma una bella ripartenza del Pescara. Il Carpi si affaccia dalle parti di Fiorillo. Percussione sulla sinistra dell'ex Benevento, Di Chiara, che entra in area e da posizione defilata esplode il mancino. La sfera finisce di poco a lato. Tanti errori da una parte e dall'altra, partita che stenta a decollare. Fornasier verticalizza per Cappelluzzo, che per liberarsi di Poli commette fallo in attacco. Occasione sfumata. Melchiorri va in percussione palla al piede, ma arrivato in area viene contrastato con successo dalla retroguardia di casa. Pescara vicino al gol al 56esimo. Fiamozzi spinge sulla destra e mette un pallone insidioso in area. Respinge male la difesa, ma colpisce anche peggio Brugman, che se la ritrova sui piedi. Palla sul muro carpigiano. Sostituzione per il Pescara: fuori Bunino, dentro Mancuso. Brugman va alla battuta di un calcio d'angolo. In area Coulibaly si coordina per l'acrobazia, ma commette fallo per gioco pericoloso. Pescara vicino al gol al 63esimo con Cappelluzzo. L'attaccante si crea da solo l'occasione, sfonda centralmente e fa partire la conclusione che termina sull'esterno della rete. Sostituzione per il Carpi: fuori Garritano, dentro Concas. Poco dopo è Melchiorri ad andare vicino al pari. Buon pallone lavorato sulla sinistra dal Carpi. Palla al centro per Concas, che lascia sfilare per Melchiorri. Tiro di prima dell'ex Cagliari, non inquadra la porta di un nulla. Sostituzione per il Pescara: fuori Cappelluzzo, dentro Cocco. Sabbione gioca in verticale per Melchiorri, ma Fornasier è attento e recupera la sfera. Poco dopo Machin appoggia a Coulibaly sulla trequarti. Il centrocampista sbaglia completamente l'apertura per Balzano. Ligi interviene in ritardo su Mancuso e si becca l'ammonizione. Sostituzione per il Pescara: fuori Machin, dentro Falco. Subito il neo-entrato Falco a provarci da calcio piazzato: palla alta sopra la traversa. Falco apre sulla fascia per Fiamozzi, il cui traversone viene allontanato. Coulibaly si becca ancora i fischi dell'Adriatico. Riceve sulla sinistra, fa partire il traversone, ma è completamente sballato: palla direttamente fuori. Il Carpi si alza e ci prova. Di Chiara dalla lunga distanza, conclusione debole e fiacca che non crea problemi a Fiorillo. Pescara ancora pericoloso con Falco. Bella combinazione degli attaccanti del Pescara che liberano l'ex Bologna alla conclusione da fuori area: respinge Colombi. Assedio degli abruzzesi. Brugman serve in verticale Mancuso, bravo a controllare e trovare lo spazio per il cross. La difesa chiude. Altra imbucata per Mancuso al 90esimo, che con una finta si libera di un avversario, ma scivola e non riesce a calciare. Poco dopo l'attaccante del Pescara entra in area e calcia, da buona posizione, ma cadendo a terra: palla sopra la traversa di Mancuso.

