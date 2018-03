Athletic Bilbao Marsiglia/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

15 marzo 2018 Stefano Belli

Bilbao a caccia della rimonta col Marsiglia (foto LaPresse)

Athletic Bilbao Marsiglia sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor, va in scena giovedì 15 marzo alle ore 19.00 e sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. L'Athletic Bilbao sarà chiamato ad una grande impresa dopo l'uno a tre subito al Velodrome di Marsiglia. Un cammino europeo dei baschi forse condizionato psicologicamente anche dagli scontri avvenuti in casa nel match di ritorno dei sedicesimi contro lo Spartak Mosca, per i quali potrebbero arrivare sanzioni. D'altronde la stagione dei baschi non è di certo memorabile, visto che anche nella Liga sono ormai staccati dalle posizioni che contano per l'Europa, ma nel contempo tranquilli in chiave retrocessione.

Diversa la situazione del Marsiglia, che dopo l'ultima vittoria contro il Tolosa in trasferta ha consolidato il terzo posto che a fine stagione, nella Ligue 1 francese, varrebbe la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. La squadra di Rudi Garcia al momento vanta quattro punti di vantaggio sul Lione quarto, e ne ha cinque di ritardo sul Monaco secondo. Ma anche il fronte europeo sembra essere in grado di regalare grandi soddisfazioni ai Marsigliesi, con la prospettiva di qualificarsi direttamente ai gironi della prossima Champions vincendo l'Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Athletic Bilbao Marsiglia si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), con diretta streaming video via internet disponibile sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO MARSIGLIA

All'stadio San Mamés di Bilbao scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa dell'Athletic schiereranno Arrizabalaga tra i pali, De Marcos in posizione di terzino destro e Saborit in posizione di terzino sinistro, mentre Nunez e Inigo Martinez saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a San José e Benat come vertici arretrati, mentre Susaeta, Cordoba e Raul Garcia giocheranno avanzati a sostegno dell'unica punta di ruolo, Inaki Williams. Risponderà il Marsiglia con Mandanda a difesa della porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con il giapponese Sakai, Rami, il portoghese Rolando e Amavi. A centrocampo l'esterno laterale di destra sarà Thauvin e l'esterno laterale di sinistra sarà Payet, mentre per vie centrali sulla mediana si muoveranno il brasiliano Luiz Gustavo e Maxime Lopez. In attacco nel tandem titolare confermati l'argentino Ocampos, autore di una doppietta nel match d'andata, e Germain.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 dell'Athletic Bilbao allenato da Ziganda risponderà il 4-2-3-1 dell'ex Roma Rudi Garcia. Nel match d'andata allo stadio Velodrome i francesi hanno calato il tris con le reti di Ocampos (doppietta) e Payet, con i baschi che hanno accorciato le distanze con un calcio di rigore trasformato da Aduriz. L'ultimo precedente in Europa League tra le due squadre a Bilbao risale al 25 febbraio 2016 con l'uno a uno che qualificò l'Athletic, in virtù della vittoria di misura ottenuta al Velodrome nel match d'andata dei sedicesimi di finale dell'edizione 2015/16 della competizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le scommesse sul match: i bookmaker vedono i baschi leggermente favoriti in questa sfida di ritorno, con William Hill che offre a 2.30 la quota per l'affermazione interna, mentre l'eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.50 e la vittoria francese in trasferta viene proposta ad una quota di 3.05 da Unibet. Per le quote sui gol segnati, Bet365 propone a 1.85 la quota dell'over 2.5 e a 1.95 la quota dell'under 2.5.

