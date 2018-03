Bologna Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Bologna Cagliari: info streaming video e tv, I felsinei tornano in campo per la Viareggio Cup dopo il pesante KO vissuto all'esordio della fase premilinare.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Bologna Cagliari (LaPresse)

Bologna-Cagliari, diretta dall’arbitro Giordano di Novara, è la partita in programma oggi giovedi 15 marzo 2018 al Bresciani di Viareggio: fischio d’inizio fissato alle ore 15.30. Ecco quindi in campo per la Viareggio Cup 2018 i felsinei di Emanuele Troise che dopo il pesante KO subito nel match di esordio della competizione contro il Rigas, sperano oggi di potersi rifare con i sardi. L’impresa però per il Bologna, facente parte del gruppo 7 del girone B non è affatto facile: non va infatti dimenticato che il Cagliari scende in capo oggi in terra toscana dopo aver vinto il proprio scontro di esordio nella 70^ edizione della Coppa carnevale e pur con un buon risultato a spese del Quindio, club colombiano presente in tabellone.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita per il secondo turno preliminare della Viareggio cup tra Bologna e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 15.30 al canale Rai sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita al Bresciani garantita tramite il portale gratuito raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il pesantissimo KO subito per mano del Rigas nella partita di esordio della Coppa Carnevale, il Bologna ha bisogno di una nuova spinta: son quindi attesi alcuni cambianti nella probabile formazione di Troise. Non verrà però cambiato però il modulo per il Bologna: si andrà avanti con il solito 4-3-1-1 che vedrà tra i pali Ravaglia. In difesa vedremo allora Brignani e Busi in difesa con Pellacani e Mantovani sulle corsie più esterne del reparto. In mediana sarà Mazza a partire titolare in cabina di regia, con Ghini e Pattarello come mezz’ali. Qualche novità è pure attesa in avanti dove sarà Valencia a fare da trequartista: per le due punte si fanno avanti Mutton e Djibril.

Saranno invece grandi conferme per l'11 del Cagliari di Canzi, che non farà a meno di un modulo speculare per la probabile formazione in vista del match di questo pomeriggio con il Bologna. Ecco quindi che rispetto all’11 visto contro i colombiani poco tempo fa rivedremo tra i pali Crosta come pure il quartetto difensivo composto da Pitzalis, Cadili, Antonini e Kouadio. Probabili ballottaggi in mediana: Marongiu non dovrebbe rischiare il posto ma il duo di esterni Caligara e Tetteh potrebbero dover lasciare il posto a Ladinetti e Matromarino. In avanti non mancherà poi Lombardi con le due punte titolari Doratiotto e Gagliano.

