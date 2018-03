Diritti tv Serie A / MediaPro ottiene il via libera dall'Antitrust, ma con la "condizionale"

In materia di diritti tv della Serie A si è espressa l'Antitrust dando il via libera a MediaPro ma mettendo insieme una serie di condizioni dalle quali non si potrà prescidere

15 marzo 2018 Hedda Hopper

Diritti tv serie A

Per mille euro l'Italia perse il calcio, o quasi. Oggi si torna a parlare di diritti tv di Serie A perché sono in arrivo novità importanti che potrebbero mettere fine ad una diatriba iniziata ormai mesi fa in occasione della prima asta (finita male) per l'assegnazioni dei benedetti diritti tv. Il giro di denaro intorno al calcio italiano è davvero complicato e intricato ma quello che è certo è che gli introiti che arrivano dalle piattaforme e dalle tv è davvero una fonte ricca e importante per il mercato. Fin qui tutto normale se non fosse che la Lega ha strizzato l'occhio ad una sorta di "uomo nero" che potesse mettere paura a Sky e Mediaset, ovvero MediaPro. L'azienda leader nel mercato iberico per la gestione dei diritti sportivi è entrato in tackle portando via ai due colossi italiani l'attenzione della Lega che, dopo il fallimento della seconda asta, ha optato per una serie di trattative private (andate male) e, infine, ad un colloquio con MediaPro.

VIA LIBERA CON DELLE CONDIZIONI PRECISE

Una serie di interrogativi sulla società (un broadcaster o un intermediario?) e sulla sua proprietà avevano fatto tirare il freno a mano alla trattativa, almeno fino a poco fa quando finalmente è arrivata la risposta definitiva dell'Antitrust. E' arrivato quindi il via libera all'assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio italiano per la serie A nel triennio 2018/2021 a favore di Mediapro con alcuni punti saldi di cui tener conto a cominciare dalle "modalità eque, trasparenti e non discriminatorie" che dovranno essere adottate durante "l'attività di intermediazione di diritti audiovisivi". Infine, avvisa l'Antitrust che si vedrà costretta ad intervenire se MediaPro e la Lega "non si attengano alle indicazioni prescritte, essa potrà intervenire, valutando tali condotte ai sensi della normativa antitrust"

