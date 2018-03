Genoa Az Alkmaar/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Genoa Az Alkmaar: info streaming video e diretta tv. Nuovo banco di prova per i grifoni alla Viareggio Cup 2018, che puntano a preservare la prima piazza in classifica.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Genoa Az Alkmaar (LaPresse)

Genoa Az Alkmaar, diretta dall’arbitro Maggio di Lodi, è la partita in programma oggi giovedi 15 marzo 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 13.30 al Mannucci di Pontedera. Nuovo banco di prova alla Viareggio Cup 2018 per i grifoni di Sabatini, che tornano in campo con il chiaro obiettivo di vincere e quindi mettersi alle spalle tre punti fondamentali che potrebbero valere il passaggio del turno. Classifica alla mano infatti vediamo che i rossoblu sono già in testa, ma devono condividere il piazzamento con la Spal. Questo secondo turno del gruppo 10 del girone B potrebbe quindi rivelarsi decisiva per staccare gli estensi e volare verso il tabellone finale del torneo carnevale. Di certo però gli olandesi non saranno un avversario semplice da affrontare, nonostante il KO all’esordio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della Viareggio Cup 2018 tra Genoa e Az Alkmaar sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, che trasmetterà solo alcune delle partite nel calendario della Viareggio Cup 2018. Punto di riferimento per questa sfida, attesa alle ore 13.30 sarà il canale 57 del telecomando del digitale terrestre over Raisport +: diretta streaming video garantita tramite il portale gratuito raiplay.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della sfida conto la compagine olandese dell’Az Alkmaar è assai probabile che il tecnico dei grifoni non voglia rinunciare a gran parte dell’11 della visto in campo pochi giorni fa contro la Lucchese. Il 6-0 firmato nell’esordio della Viareggio Cup 2018 testimonia bene il grande momento del club rossoblu: ecco quindi che vedremo in campo di nuovo il 4-4-2 come scelta tattica. Tra i pali pertanto non mancherà Rollandi con di fronte a sè il duo centrale Palmese-Seno: ballottaggio aperto sulle corsie, dove Oprut e Tazzer rischiano il posto a favore di Calcagno e Zola. Per la mediana paiono confermati al centro sia Silvestri che Odasso e pure Karic non dovrebbe dubitare di poter scendere in campo dal primo minuto: il dubbio rimane su Micovschi, insidiato da Pedersen. Ballottaggi aperti anche in attacco: Salcedo e Romarione potrebbero anche lasciare spazio a Gibilterra e Zito, come già fatto pochi giorni fa.

Simile la scelta di Stam per l’11 in campo per l’Az Alkmaar: sarà però il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per la compagine olandese presente alla Viareggio Cup 2018. Ecco quindi che tra i pali verrà confermato Schendelaar, con di fronte a sè il duo centrale Jacobs-De Hass: ballottaggi aperti sulle fasce più esterne dove Helner rischia a favore di Ens. Sulla destra verrà confermato Berk, con De Bruijn però scalpitante dalla panchina. In avanti pare confermato solo Oosting, mentre a completamento vedremo uno tra Sadiroglu e Biberglu, con Baas che nonostante il giallo, verrà confermato sulla trequarti. Per l’attacco ecco che il tecnico dell’Az non potrà dare fiducia a Duin, che ha rimediato un rosso nell’ultimo match con la Spal: vedremo allora Jelle Duin, con Kunst e Allouch a supporto.

