Indian Wells 2018/ Diretta Kerber Kasatkina streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 15 marzo)

Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario delle partite del torneo di tennis. In California si continua a giocare: per i quarti femminil in campo Kerber e Venus Williams

15 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Indian Wells 2018: Venus Williams protagonista (Foto LaPresse)

A Indian Wells 2018 è giunto il momento di aprire il programma dei quarti femminili: saranno due le partite che vedremo nel tabellone Wta, e che riguardano la parte bassa del tabellone. Qui avevamo una grande favorita per la finale, vale a dire la numero 1 al mondo Caroline Wozniacki; la notte scorsa però la danese è stata eliminata dalla rampante ventenne Daria Kasatkina, che si è regalata il risultato migliore della giovane carriera e ora andrà a cercare l’accesso alla semifinale di un Premier Mandatory. Con questo risultato la Wozniacki non riuscirà a riconquistare la vetta della classifica: al numero 1 resta Simona Halep e sarà così anche se Karolina Pliskova dovesse vincere il torneo, perchè nella migliore delle ipotesi la ceca salirebbe al quarto posto superando Elina Svitolina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli appuntamenti in diretta tv con Indian Wells 2018 sono due: il torneo maschile è su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, dunque è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo Wta invece è disponibile per tutti su SuperTennis, la web-tv federale al canale 64 del vostro televisore. Anche in questo caso c’è la possibilità di diretta streaming video, visitando senza costi il sito ufficiale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare su Twitter: su @ATPWorldTour e @WTA troverete tutte le informazioni utili sul torneo di Indian Wells e sui giocatori impegnati nel deserto della California.

KERBER KASATKINA

Eliminata la Wozniacki, Daria Kasatkina prosegue nel suo grande Indian Wells 2017: insieme a Naomi Osaka è la rappresentante di una classe ’97 della quale si è sempre detto un gran bene e che sta dimostrando di poter fare sfracelli nel circuito femminile. La russa aveva già eliminato Sloane Stephens, campionessa agli Us Open, con due ottimi set; adesso ha centrato la grande vittoria contro una giocatrice che arrivava dal trionfo agli Australian Open ed era la super favorita per vincere anche a Indian Wells. La prossima avversaria minaccia di essere ancora più tosta: Angelique Kerber, che ha concesso appena due game a Caroline Garcia, è in una forma piuttosto simile a quella del 2016, quando ha vinto due Slam e giocato la finale di Wimbledon. Pure, la Kasatkina non parte battuta: i precedenti sono 2-2 e, anche se le due vittorie della giovane russa sono datate 2017 - una stagione pessima per la tedesca - ci sono le possibilità per un altro incredibile upset e per una semifinale di un Premier Mandatory. Intanto la russa si è già spinta fino al numero 15 del ranking Wta; con la semifinale salirebbe in quattordicesima posizione, vincendo il titolo arriverebbe addirittura nella Top Ten scalzando proprio la Kerber - che al contrario sarebbe ottava indifferentemente con la semifinale o anche con la vittoria del torneo - e piazzandosi anche davanti a Petra Kvitova in nona posizione.

WILLIAMS SUAREZ NAVARRO

Venus Williams può prendersi a quasi 38 anni l’ennesimo grande trofeo: è incredibile pensare al fatto che l’americana qui non abbia mai trionfato nemmeno negli anni d’oro ma è anche vero che, come la sorella Serena che ha battuto al terzo turno, raramente ha onorato il torneo della sua presenza. Sia come sia, oggi Venus ha la possibilità di portare a casa un titolo che le manca effettivamente da più di due anni (il Taiwan Open); sarebbe però il primo grande titolo da fine 201 (Elite Trophy) e un grande successo per una giocatrice che fino a poche stagioni fa non era nemmeno certa di poter continuare a giocare. Negli ultimi mesi le soddisfazioni se le è tolte (finali ad Australian Open e Wimbledon), ma non è più arrivata al grande trofeo; salirebbe al quinto posto del ranking se dovesse vincere il titolo, ma non è questo che le interessa. Carla Suarez Navarro sta tornando in grande stile: la ventinovenne spagnola ha vissuto periodi difficili tanto che non vince un torneo da maggio 2015 (Roma), in generale sul cemento ha sempre fatto fatica - sei degli otto titoli sono su terra rossa - ma qui a Indian Wells 2018 ha fatto fuori Elina Svitolina e comunque contro Venus ha vinto tre volte in otto precedenti. L’americana resta favorita, ma la Suarez Navarro si gioca le sue carte; comunque vadano a finire le due sfide, la semifinale femminile in questa parte bassa del tabellone sarà tra due giocatrici che fanno parte del seeding, anche se magari non saranno le favorite della vigilia (per ranking, la sfida avrebbe dovuto essere tra Svitolina e Wozniacki).

© Riproduzione Riservata.