Lione CSKA Mosca/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lione-CSKA Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i francesi sognano di avvicinarsi alla finale in casa

15 marzo 2018 Stefano Belli

Lione, obiettivo quarti di Europa League (foto LaPresse)

Lione-CSKA Mosca, che sarà diretta dallo scozzese Bobby Madden e si gioca giovedì 15 marzo alle ore 21.05, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Il Lione in questa Europa League rincorre un sogno, disputare una finale europea in casa, visto che l'atto conclusivo di questa edizione della manifestazione si disputera proprio al Parc Olympique Lyonnais. La vittoria di Mosca, sofferta ma meritata su un campo peraltro estremamente difficile, è stata importantissima per una squadra che dopo la vittoria interna contro il Caen si è mantenuta a quattro punti dal terzo posto occupato dal Marsiglia nella Ligue 1 francese. Ovvero, l'ultimo posto buono per la qualificazione ai preliminari della prossima Champions.

Difficile, ma non impossibile per un Lione che non disdegnerebbe di certo di entrare nella Grande Europa attraverso la vittoria di questa Europa League. Il CSKA Mosca sarà dunque chiamato ad un'impresa proprio sul campo dove si disputerà la finale, ma lo zero a uno dell'andata ha messo in luce difficoltà offensive che da tempo accompagnano la squadra allenata da Goncharenko. In campionato il CSKA è reduce da una netta vittoria sul campo dell'Akhmat Grozny, e si è avvicinato a cinque punti di distanza dalla vetta occupata dalla Lokomotiv Mosca, che ha però disputato una partita in meno e potrebbe portarsi a +8. Sembra più difficile l'acuto in Coppa per la squadra russa, che nei sedicesimi di finale ha faticato ad avere la meglio sulla Stella Rossa Belgrado, battuta di misura in casa dopo lo zero a zero dell'andata al Marakanà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COOME VEDERE LA PARTITA

La partita Cska Mosca Lione si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), con diretta streaming video via internet disponibile sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA LIONE

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione. Padroni di casa schierati con il portoghese Lopes a difesa della porta, l'olandese Tete schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Marcal schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Morel e l'altro brasiliano Marcelo saranno i due difensori centrali. Terzetto titolare di centrocampo composto da Aouar, Ndombele e Tousart, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l'attaccante del Burkina Faso Traoré, il dominicano Diaz e l'altro olandese Depay. Risponderà il CSKA Mosca con Akinfeev tra i pali e una difesa a cinque con Kuchaev esterno laterale di destra, il bulgaro Milanov esterno laterale di sinistra e un trio di difensori centrali composto da Berezutski, Ignaschevich e Nababkin. A centrocampo al fianco dell'israeliano Natcho si muoveranno Dzagoev e Golovin, mentre in attacco faranno coppia il nigeriano Musa e lo svedese Wernbloom.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto delle due squadre saranno il 4-3-3 del Lione allenato da Genesio ed il 5-3-2 del CSKA Mosca allenato da bielorusso Goncharenko. All'andata è stato un gol del difensore Marcelo a permettere al Lione di sbancare di misura l'Arena CSKA, in quello che resta l'unico precedente recente tra le due formazioni nelle competizioni europee.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker per le scommesse sul match nettamente favorevoli ai padroni di casa. Vittoria del Lione quotata 1.73 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.70 da Unibet e Bwin offre a 5.25 la vittoria russa in trasferta. Le quote sui gol realizzati sono fissate da Bet365 a 2.07 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.72 per l'under 2.5.

