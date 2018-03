Lokomotiv Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lokomotiv Mosca Atletico Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Passaggio del turno ormai alle porte per i Colchoneros di Simeone

15 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, Europa League (Foto LaPresse)

Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 15 marzo ed è la partita che apre il programma del ritorno degli ottavi di finale in Europa League 2017-2018. Nella capitale della Russia i Colchoneros affrontano quella che è sostanzialmente una formalità: all’andata hanno vinto 3-0, confermando non solo la loro superiorità ma anche e soprattutto la volontà di mettere le mani su questo trofeo, così da migliorare ancor più il bilancio societario e soprattutto lo straordinario periodo targato Diego Simeone. La Lokomotiv ci proverà, ma onestamente l’impresa sembra oltre la portata della squadra; probabilmente sarà il passo d’addio da una competizione che comunque è stata giocata sempre a testa alta, come confermato dall’eliminazione ai danni dl Nizza avvenuta nel turno precedente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lokomotiv Mosca Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno quindi avvalersi del servizio accedendo al canale Sky Sport 3. Inoltre, come sempre, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita di Europa League anche in diretta streaming video. Basterà attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; a ciascuno degli abbonamenti sarà possibile collegare fino a due supporti digitali.

IL CONTESTO

La Lokomotiv Mosca ha praticamente le mani sul campionato russo: 8 punti di vantaggio sulle seconda (Cska e Spartak) quando mancano soltanto otto giornate al termine sono un vantaggio assolutamente confortevole. In Europa League l’obiettivo era quello di fare quanta più strada possibile, e in questo senso le cose sono andate bene visto anche che le sconfitte in sette partite sono state appena due, e che sono arrivate cinque vittorie che hanno certificato la competitività di una squadra che adesso vuole provare a uscire di scena a testa alta. L’Atletico può davvero mettere le mani su un’altra Europa League: sarebbe la terza in nove stagioni, e considerate le due finali di Champions League (con anche una semifinale) il percorso dei Colchoneros in Europa sarebbe assolutamente di grande livello. Intanto però la squadra spera ancora di andare a riprendere il Barcellona in campionato: nel fine settimana ha vinto 3-0 contro il Celta Vigo e si è confermato a 8 punti di distanza. Non potrà più recuperare con la sfida diretta (persa al Camp Nou) ma ha altre dieci giornate per centrare quello che sarebbe una sorta di miracolo sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID

Forse cambierà qualcosa rispetto alla partita di andata; da vedere come si presenterà in campo la Lokomotiv Mosca. Se sarà la squadra del Wanda Metropolitano, vedremo un 3-5-2 con Corluka a comandare la difesa davanti a Guilherme, con Pejcinovic e Kvirkvelia a supporto. I laterali saranno Ignatjev e Rybus: da perdere c’è ormai ben poco, dunque giocheranno più che altro in proiezione offensiva dando una mano costante a Manuel Fernandes, un goleador che parte sulla mezzala, e Anton Miranchuk che occuperanno le due posizioni di interni a centrocampo, con Denisov che come sempre si preoccuperà di essere il metronomo della squadra. Davanti l’altro Miranchuk, il fratello Aleksey, farà coppia con il portoghese Eder; Yuri Semin tuttavia potrebbe anche pensare al modulo con una sola punta. Nell’Atletico Madrid in porta ci sarà Werner; a destra possibile inserimento di Vrsaljko con Filipe Luis dall’altra parte, in mezzo invece conferma per José Gimenez e Lucas Hernandez che hanno giocato anche all’andata. A centrocampo Thomas Partey ci sarà, e dovrebbe esserci con Saul Niguez; sugli esterni ecco invece Angel Correa e Koke, mentre difficilmente davanti rivedremo Griezmann e Diego Costa dunque Vitolo, Gameiro e Fernando Torres tecnicamente si giocheranno le due maglie da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente l’Atletico Madrid parte con i favori del pronostico, anche se il fatto di giocare fuori casa riduce leggermente il divario tra le quote: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria della Lokomotiv Mosca vale 3,90 contro il 2,00 che invece accompagna il segno 1 per il successo esterno dei Colchoneros. E’ il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita terminerà in parità: in questo caso il guadagno sulla sfida sarà di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

