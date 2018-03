Milan, Gattuso/ “L’arbitro può sbagliare, orgoglioso dei miei, qualificazione persa a San Siro”

Si ferma a Londra il cammino in Europa League del Milan. Il club rossonero cade in casa dell’Arsenal, all’Emirates Stadium, chiudendo il match con il risultato di tre reti a uno. Il vantaggio iniziale di Calhanoglu aveva acceso le speranze del Diavolo, ma il pareggio successivo su rigore inesistente, e il vantaggio londinese dopo papera di Donnarumma, hanno di fatto chiuso il match. Soddisfatto comunque l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, che al triplice fischio finale ha ammesso: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi, il passaggio del turno lo avevamo perso a San Siro, non qua». Ringhio ha quindi aggiunto, mandando un messaggio ai suoi calciatori, troppo disattenti nel finale di gara: «Mi arrabbio solo quando vedo che si molla, invece non si deve mollare una virgola, non si deve 'svaccare' e subire gol come è successo nel finale».

“DONNARUMMA? CI STA”

Nessun problema per gli errori arbitrali, visto che Gattuso ammette che «Gli arbitri sbagliano come i calciatori. Andiamo avanti. Dobbiamo continuare su questa strada». Il tecnico rossonero è contento per la grande solidità dimostrata dalla squadra, nonché per la personalità della stessa. «Stiamo alzando l'asticella in Italia – ha aggiunto - e anche in Europa contro una signora squadra anche se non attraversa un grande momento». Ringhio ribadisce quindi la rabbia per il tre a uno finale: «Sono molto arrabbiato quando si molla diventiamo vulnerabili e non mi piace vederlo». Nessun rimprovero infine nei confronti di Donnarumma, che ha grandi responsabilità sul secondo gol dell’Arsenal: «Ha fatto un errore ma ci sta, deve alzare la testa. È un episodio, come si sbaglia un rigore o un gol a porta libera possono sbagliare anche i grandi portieri».

