Napoli, Hamsik non molla: “Con 100 punti lo scudetto sarà nostro, dobbiamo crederci”. Suona la carica il capitano dei partenopei in vista della sfida contro il Genoa di domenica sera

Marek Hamsik, capitano Napoli - LaPresse

Nel giro di pochi giorni la Juventus ha ribaltato la classifica della Serie A, portandosi dal secondo posto, ad un +4 sul Napoli. La squadra partenopea, sino a due domeniche fa protagonista di una cavalcata pressoché perfetta, ha prima perso in casa contro la Roma, e poi, è andata a pareggiare a San Siro contro l’Inter. Due risultati negativi per certi versi, ma che non scoraggiano il capitano dei partenopei, Marek Hamsik. Intervistato poco fa dai microfoni di Radio Kiss, il nazionale slovacco ha infatti ammesso: «Scudetto? Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un percorso eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada». Secondo Hamsik, il Napoli ha giocato bene pur racimolando un solo punto in 180 minuti, creando occasioni importanti sia con i giallorossi che con i nerazzurri.

“SE DOVESSIMO VINCERLE TUTTE…”

«Se dovessimo vincerle tutte faremmo 100 punti – ha ribadito l’ex calciatore del Brescia - facile a dirsi, difficile a farsi, ma in tal caso lo scudetto sarebbe nostro». Il Napoli deve riprendere il proprio cammino verso il tricolore già da domenica sera, quando alle ore 20:45 sbarcherà al San Paolo il Genoa di Ballardini, avversario rognoso: «Una squadra cresciuta molto negli ultimi mesi – le parole di Hamsik - contro il Milan ha perso soltanto all'ultimo secondo (gol di Silva allo scadere ndr), ma noi ci stiamo giocando lo scudetto, dobbiamo vincere per forza». Tre punti saranno fondamentali anche perché la Juventus giocherà a Ferrara contro la Spal, e il risultato sembrerebbe scontato. Chiusura sulle parole di Sarri, che si è complimentato molto con i suoi ragazzi dopo il pari con l’Inter: «Un bel gesto da parte del mister, lo sapevamo anche noi di aver fatto una buona partita, ma è stato bello sentirlo da parte sua».

