PAGELLE / Arsenal Milan (3-1): i voti della partita (Europa League, ritorno ottavi)

Pagelle Arsenal Milan (3-1): i rossoneri lottano ma sono sconfitti anche a Londra, e dunque eliminati dall’Europa League. Doppietta di Welbeck, male Donnarumma sul secondo gol

15 marzo 2018 - agg. 15 marzo 2018, 23.00 Federico Giuliani

Pagelle Arsenal Milan (LaPresse)

Arsenal-Milan è terminata con il risultato di 3-1 in favore dei Gunners. Tra i migliori in campo Welbeck, autore di una doppietta, e Wilshere. Male Monreal e Bellerin. Nel Milan buone le prove di Calhanoglu e Bonucci; male Montolivo. VOTO PARTITA 7 - Dopo un avvio noioso la gara si è accesa regalando spettacolo e occasioni da una parte e dall'altra. VOTO ARSENAL 6,5 - Alla lunga è emersa la maggiore esperienza dei Gunners. Restano diversi errori in difesa. VOTO MILAN 6 - Prestazione assolutamente da non buttare. Peccato per il calo di concentrazione nel finale.

LE PAGELLE DELL'ARSENAL

OSPINA 6 - Attento nelle occasioni in cui viene chiamato in causa. Buono il riflesso nella ripresa su Mustafi, che rischiava l'autorete.

BELLERIN 5 - Soffre le pene dell'inferno contro Rodriguez. Non attacca mai e pensa soltanto alla fase difensiva, non sempre ben esercitata.

MUSTAFI 6 - Lento e goffo ma tutto sommato efficace. Rischia un'autorete nel finale.

KOSCIELNY SV (dall'11' CHAMBERS 5,5 - Meno ordinato del compagno di reparto. Ammonito nella ripresa).

MONREAL 5 - Suso fa quel che vuole per almeno un tempo. Per sua fortuna il rossonero si spegne nella ripresa.

RAMSEY 6,5 - Uomo ovunque. Attacca e difende, corre e pressa con la stessa intensità. Pericoloso in un paio di circostanze.

G. XHAKA 6,5 - Trova la rete del 2-1 con un tiro che beffa Donnarumma. Non uno dei suoi migliori match. OZIL 5,5 - A tratti svogliato. Esce senza regalare giocate di classe (dal 78' KOLASINAC - SV).

WILSHERE 6,5 - Intelligentissimo e pericolo costante per la difesa del Milan. All'attivo un assist per il secondo gol di Welbeck.

MKHITARYAN 6 - Prestazione senza infamia né lode (dal 69' ELNENY 6 - Inserito per dare equilibrio alla squadra).

WELBECK 6,5 - Un voto in meno per la sceneggiata sul rigore. Certo, il ragazzo segna comunque una pregevole doppietta.

ALL. WENGER 6 - Sempre al centro del mirino ma per lo meno acciuffa i quarti di finale. L'Arsenal deve però migliorare in fase difensiva altrimenti saranno dolori.

LE PAGELLE DEL MILAN

G. DONNARUMMA 5 - Effettua almeno due tre interventi degni di nota ma rovina tutto con una papera colossale sul gol di Xhaka.

BORINI 6 - Adattato terzino destro, il ragazzo interpreta questo ruolo al meglio. Diligente e preciso.

BONUCCI 6,5 - Il capitano sta lentamente tornando ai suoi livelli. Altra prova maiuscola nel cuore della difesa milanista.

A. ROMAGNOLI 5,5 - Inizia con un paio di sbavature ma presto acquista sicurezza e non concede niente a Welbeck e compagni. Una disattenzione sul 3-1 di Welbeck penalizza la sua prova.

RI. RODRIGUEZ 5,5 - Spinta continua sulla corsia mancina. Mette in mezzo diversi traversoni. Non c'è il contatto con Welbeck sul rigore concesso all'Arsenal. Qualche svarione nel finale di match.

SUSO 6 - Dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa dal nulla. Parte bene poi si affievolisce.

KESSIE 6 - Fa il suo senza strafare. Corre su ogni avversario e recupera diversi palloni. Per alcuni tratti di match sparisce dai radar (dal 78' LOCATELLI - SV).

MONTOLIVO 5 - Regia timida e troppe disattenzioni per l'esperto centrocampista rossonero. La manovra del Diavolo è troppo lenta.

CALHANOGLU 6,5 - Illude il Milan con un gran gol dalla distanza che batte Ospina. Si spegne un po' nella ripresa (dal 69' BONAVENTURA 6 - Aggiunge qualità al reparto offensivo del Diavolo ma entra quando ormai la situazione è ben definita).

ANDRE' SILVA 5,5 - Alterna buone giocate a errori da matita blu. Qualche progresso ma da lui ci si aspetta decisamente qualcosa in più.

CUTRONE 6 - L'impegno c'è, la grinta pure. Il ragazzo svaria su tutto il fronte offensivo e ha pure una buona occasione non sfruttata a dovere (dal 67' KALINIC 5 - Fallisce una buona chance poi si perdono le sue tracce).

ALL. GATTUSO 6,5 - Ringhio non ha colpe, anzi. A tratti riesce nell'impresa. Un rigore inventato dal signor Eriksson e una papera di Donnarumma mettono fine ai sogni di passaggio del turno.

VOTO ARBITRO (Eriksson) 4 - Regala un calcio di rigore all'Arsenal: non c'è il contatto tra Rodriguez e Welbeck. Due episodi dubbi in area inglese: prima un fallo di mano poi una collusione sospetta tra Bellerin e Silva.

IL PRIMO TEMPO DI ARSENAL MILAN

Il primo tempo di Arsenal-Milan termina con il risultato di 1-1. Pronti, via. Nemmeno il tempo di entrare in campo e il Milan si rende subito pericoloso. Dopo appena 60" Suso (6,5) si inventa una magia per lanciare Borini (6,5) sulla fascia destra. Il numero 11 rossonero mette in mezzo un rasoterra basso per la conclusione di André Silva (5), tutto solo in posizione più che favorevole. Il tentativo del portoghese termina sull'esterno della rete. L'Arsenal risponde al 4', dagli sviluppi di un calcio d'angolo: Mkhitaryan (6,5) scodella per il colpo di testa di Koscielny (sv), che tuttavia non inquadra lo specchio. Il difensore francese, in questa azione, accusa problemi alla schiena e all'11' sarà costretto a dare forfait: al suo posto entra Chambers. I padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi al 24', quando Welbeck (5,5) parte in contropiede e scarica sul primo palo, dove Donnarumma (6) respinge con freddezza. Al 35' il Milan passa in vantaggio con un gran gol di Calhanoglu (7) che da fuori beffa Ospina con un destro carico di effetto. La reazione dell'Arsenal è immediata con una bordata di Ramsey (6) respinta da Donnarumma (6). Al 38' il signor Eriksson assegna all'Arsenal un calcio di rigore inesistente per una presunta spinta di Rodriguez (5) ai danni di Welbeck (5,5). Dagli undici metri lo stesso attaccante spiazza Donnarumma e fa 1-1. Nel finale Arsenal pericoloso due volte con Mkhitaryan e Wilshere. Grandi proteste del Milan al termine di un primo tempo carico di recriminazioni.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Gara inizialmente non entusiasmante che si accende nel finale. VOTO ARSENAL 5,5 - I Gunners soffrono tantissimo e sono fortunati a tornare in partita con un rigore inesistente concesso dall'arbitro. MIGLIORE ARSENAL MKHITARYAN 6,5 - Il più lucido e reattivo tra i quattro giocatori offensivi dei Gunners. PEGGIORE ARSENAL MONREAL 5 - Soffre le pene dell'inferno contro Suso. Non riesce a opporsi allo spagnolo. VOTO MILAN 6,5 - Atteggiamento giusto fin da subito. Il gol sblocca partita avrebbe potuto cambiare le sorti del match ma il signor Eriksson ha vanificato tutto. MIGLIORE MILAN CALHANOGLU 7 - Batte Ospina con un gran tiro da fuori. PEGGIORE MILAN RODRIGUEZ 5 - Commette diversi errori tecnici. Coinvolto ingenuamente nell'inesistente calcio di rigore concesso all'Arsenal. VOTO ARBITRO (Eriksson) 4 - Non c'è nessun contatto tra Rodriguez e Welbeck eppure il fischietto svedese assegna il rigore ai Gunners. Manca un presunto penalty al Milan.

© Riproduzione Riservata.