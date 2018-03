Pagelle/ Dinamo Kiev Lazio: i voti della partita (Europa League ottavi - primo tempo)

Pagelle Dinamo Kiev Lazio: i voti della partita che si è giocata per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti ripartivano dal 2-2 centrato allo stadio Olimpico

15 marzo 2018 Fabio Belli

Pagelle Dinamo Kiev Lazio, ottavi Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Dinamo Kiev-Lazio: Strakosha (voto 6) praticamente inoperoso, Luiz Felipe (5.5) si fa pescare in ritardo in più di un'occasione, rimediando anche un'ammonizione. Più sicura la partita difensiva di De Vrij (6.5) e Radu (6.5) che contengono bene i non frequentissimi affondi degli ucraini. Lucas Leiva (7.5) giganteggia a centrocampo ma soprattutto realizza un importantissimo gol, molto bene anche i movimenti di Marco Parolo (6.5), così come Luis Alberto (6.5) che alterna giocate superbe (e calci d'angolo affilatissimi che mettono in crisi il portiere avversario) a momenti in cui si estranea un po' dalla partita. Patric (5.5) e Lulic (5.5) giocano una partita un po' approssimativa sulle fasce, mentre Felipe Anderson (7.5) è l'ago della bilancia, capace di spaccare in due la difesa della Dinamo, schieratissima, con le sue accelerazioni. Immobile (6) è sempre una spina nel fianco, ma ha sulla coscienza almeno due nitide occasioni da gol. Dall'altra parte Boyko (voto 6) fa quel che può, ma viene graziato per un tocco di mano fuori area. Kedziora (6) sa sempre muoversi bene sulla fascia, Burda (5.5) soffre un po' a tenere a bada i tagli centrali degli attaccanti centrali, meglio Kadar (6) che a fine primo tempo deve dare però forfait per un infortunio, mentre Pivaric (6) si rende protagonista di un bel salvataggio. A centrocampo Shepeliev (5.5) e Buyalskiy (5.5) non riescono a fare filtro per gli ucraini come sarebbe necessario in una partita da giocare in difesa. Morozyuk (6) e Junior Moraes (6) provano spesso ad accelerare e a far valere il loro tasso tecnico, ma non riescono a incidere. Tsygankov (6.5) è l'unico a riuscire a creare grattacapi alla difesa della Lazio, troppo statico finora Besedin (5.5).

PAGELLE DINAMO KIEV-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO DINAMO KIEV 5.5 Gli ucraini partono bene con una partita difensivamente attenta, ma attendono troppo e la Lazio riesce spesso e volentieri a mettere in crisi la linea, molto bassa, della retroguardia degli ucraini. MIGLIORE DINAMO KIEV TSYGANKOV VOTO 6.5 Finora la Dinamo Kiev non riesce a ripartire efficacemente come nella partita dell'Olimpico, il talento degli ucraini è l'unico con le giocate giuste per tenere sul filo la difesa laziale. PEGGIORE DINAMO KIEV BURDA VOTO 5.5 Per il difensore centrale troppi tagli da tenere a bada, da quelli di Felipe Anderson e Immobile a quelli dei centrocampisti. Primo tempo in costante affanno. VOTO LAZIO 7 Unico cruccio per i biancocelesti, non aver realizzato un secondo gol che sarebbe stato meritato. La Lazio gioca la partita che serviva, ci sarà comunque ancora un tempo in cui dover lottare al massimo. MIGLIORE LAZIO FELIPE ANDERSON VOTO 7.5 Il profumo d'Europa fa bene al brasiliano che con le sue accelerazioni crea pericoli a ripetizione per gli ucraini. Immobile però non riesce a sfruttare i suoi assist. PEGGIORE LAZIO LUIZ FELIPE VOTO 5.5 Partita che diventa in breve tempo difficile per lui a causa di un'ammonizione, ma si trova spesso fuori posizione e non a suo agio nella catena di centro-sinistra con Patric.

