Plzen Sporting/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viktoria Plzen Sporting Lisbona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Portoghesi avanti dopo il 2-0 ottenuto nella sfida di andata

15 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viktoria Plzen Sporting Lisbona, Europa League (Foto LaPresse)

Viktoria Plzen Sporting Lisbona, gara diretta dall'arbitro tedesco Tobias Stieler, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 15 marzo: alla Doosan Arena la partita di ritorno degli ottavi di Europa League 2017-2018 parte dal 2-0 con cui i lusitani hanno rispettato il fattore campo all’Alvalade. Tuttavia, attenzione: un po’ per le defezioni che Jorge Jesus nella formazione, un po’ perchè la squadra ceca ha esperienza nel torneo, l’esito di questo doppio confronto potrebbe non essere così scontato come appare. Certo il Plzen ha sempre bisogno di una vittoria per 3-0, o comunque con tre gol di scarto; tuttavia lo Sporting è formazione ondivaga, capace di grandi prestazioni ma anche di fragorose cadute e cali di concentrazione all’interno della singola partita. Dunque, saranno 90 minuti tutti da vivere e potrebbero anche non bastare per definire la squadra qualificata ai quarti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viktoria Plzen Sporting Lisbona non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite selezionate da Sky Sport; tuttavia, come sempre, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita di Europa League anche in diretta streaming video. Basterà attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; a ciascuno degli abbonamenti sarà possibile collegare fino a due supporti digitali.

IL CONTESTO

Il Viktoria Plzen nelle partite casalinghe di questa Europa League ha sempre vinto: un motivo in più per non dare per scontato il passaggio del turno di uno Sporting che, al contrario, fatica leggermente di più quando si trova a giocare in trasferta. In campionato i cechi non hanno ripreso troppo bene il loro cammino dopo la sosta invernale: hanno perso in casa contro la Vysocina, poi pareggiato contro Sigma Olomouc e Slovan Liberec. Restano comunque ampiamente in testa, con 7 punti di vantaggio sullo Slavia Praga. E’ invece un deludente terzo posto per lo Sporting nella Liga Nos portoghese: i biancoverdi hanno perso due volte nelle ultime cinque partite (non erano mai stati battuti nelle prime 20 gare) e si sono staccati (-8 dalla capolista Porto) rischiando anche di perdere il terzo posto a favore dello Sporting Braga. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’Europa League è diventata un obiettivo concreto: dopo tutto Jorge Jesus, quando allenava i grandi rivali del Benfica, aveva raggiunto per due volte consecutive la finale di questo torneo (venendo sempre sconfitto).

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN SPORTING LISBONA

Per Pavel Vrba il problema è quello di sostituire il terzino sinistro Limbersky: uno dei punti fermi della squadra, è squalificato. Toccherà allora a Havel, che si posizionerà sulla fascia completando uno schieramento difensivo che prevede anche Reznik a destra e la coppia centrale formata da capitan Hubnik e Hejda, mentre in porta ci sarà Hruska. In mediana si gioca con la solita cerniera a due: saranno allora Hrosovsky e Horava ad agire come frangiflutti, cercando i proteggere la difesa e dare supporto a Petrzela, Kolar e Martin Zeman che, sulla trequarti, dovranno far pervenire palloni giocabili alla prima punta Krmencik. Lo Sporting Lisbona ha perso Coates e William Carvalho, ed è una tegola pesante per Jorge Jesus: al fianco di Coates in difesa è ballottaggio tra Piccini e Douglas, con Ristovski che dunque sarà a destra e Fabio Coentrao dall’altra parte (tra i pali Rui Patricio). Centrocampo con Gelson Martins e Marcos Acuna scherati sugli esterni; in assenza del capitano dovrebbe essere Battaglia a fiancheggiare Bruno Fernandes, a meno che non venga impiegato Bruno César che però è maggiormente un esterno. Per quanto riguarda invece l’attacco, si va verso la conferma del tandem Bryan Ruiz-Fredy Montero.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai a partire favorito per questa partita di Europa League è sempre lo Sporting Lisbona, ma siamo davvero al limite e in totale equilibrio: le quote infatti dicono che la vittoria della squadra lusitana, identificata dal segno 2, vale 2,65 mentre per il segno 1, da giocare in caso di vittoria del Viktoria Plzen, ha un valore di 2,70. Di fatto, la quota è quella; si guadagna maggiormente con il pareggio (segno X) perchè in caso nessuna delle due squadre dovesse riuscire a vincere il vostro guadagno sulla sfida sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

