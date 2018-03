Probabili formazioni/ Arsenal Milan: quote e le ultime novità live (Europa League, ottavi)

Probabili formazioni Arsenal Milan: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo all'Emirates. Gattuso di fronte al dubbio di modulo: sarà 4-3-3 o attacco a due punte?.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Arsenal Milan (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 21.05 la partita di Europa League tra Arsenal e Milan, ritorno degli ottavi di finale. All’Emirates si giocherà quello che potrebbe essere anche l’ultimo atto dei rossoneri nel secondo torneo per club del continente: risulta infatti davvero difficile che la squadra di Gattuso possa capovolgere il pesante 2-0 subito nella partita di andata a San Siro. Difficile ma non impossibile: da parte sua va detto che la formazione di Wenger non sempre si è dimostrata costante nelle sue prestazioni e un atteggiamento fin troppo sicuro potrebbe fare mettere il piede in fallo ai Gunners, come pure stava accadendo pochi giorni fa contro l’Ostersund. Ecco perché sia Wenger che Gattuso in vista di questo incontro di Europa League punteranno sui propri titolari, li dove assenze e infortuni lo permetteranno: diamo quindi uno sguardo più da vicino alle probabili formazioni di Arsenal-Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Avvantaggiati al fattore campo come pure dal risultato firmato nella partita di andata vediamo bene che sono i Gunners i favoriti alla viglia del fischio d’inizio, secondo le quote date dalla snai per 1x2 vediamo bene che il successo dell’arsenale è stato dato a 2.00, mentre la vittoria del Milan ga meritato la valutazione di 3.65: pareggio fissato a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI WENGER

In vista della partita contro il Milan, è assai probabile che Arsene Wenger voglia confermare gran parte degli 11 che hanno firmato la vittoria per 2-0 a San Siro, al netto ovviamente di qualche acciaccato (come Mustafi ad esempio). Vediamo quindi che tra i pali non mancherà Ospina, per la solita staffetta in porta, con di fronte a se il quartetto difensivo che vede titolari Chambers e Koscielny al centro e il duo Bellerin-Kolasinac a guardia delle corse più esterne. Sarà invece piena conferma del terzetto in mediana: per questa sfida infatti il tecnico del Gunners non può prescindere dalla qualità di Ramsey, Xhaka e Wilshere, sempre decisivi, benchè la panchina sia fornita nel settore. Per quanto riguarda l’attacco vediamo poi che Wenger dovrebbe dare di nuovo fiducia a Mkhitaryan, con Ozil sull’esterno: toccherà a Welbeck fare da prima punta, come già visto a San Siro.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come modulo di partenza per la probabile formazione rossonera, Gennaro Gattuso non dovrebbe far a meno el solito 4-3-3 ma a seconda degli sviluppi in campo, il tecnico del Milan potrebbe anche virare sulle due punte come già visto in precedenza. Rimanendo sulla prima ipotesi ovviamente in difesa vedremo il solito quartetto titolare con Bonucci e Romagnoli al centro, mentre toccherà a Calabria e Rodriguez guardare ai lati: alle spalle non mancherà Gigio Donnarumma. Pochi i dubbi anche in mediana: il Milan punterà quindi ancora su Biglia in cabina di regia, con Bonaventura e Kessiè come mezz’ali. Ballottaggi aperti in attacco: se ormai Suso e Calhanoglu paiono indispensabili, Gattuso potrebbe rimane incerto lungo se affidare il ruolo di prima punta a Cutrone o Andrè Silva.

IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-2-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 21 Chambers, 6 Koscielny, 31 Kolasinac; 8 Ramsey, 29 G Xhaka, 10 Wilshere; 11 Ozil, 77 Mkhitaryan; 23 Welbeck All. Wenger

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu All. Gattuso

