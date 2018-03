Probabili formazioni/ Dinamo Kiev Lazio: quote e le ultime novità live (Europa league, ottavi)

Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: quote e le ultime novità sui nomi attesi in campo oggi per l'Europa League. Inzaghi si affiderà al goleador Immobile per capovolgere il risultato.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Dinamo Kiev-Lazio è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League che avrà luogo oggi a Kiev con fischio d’inizio già fissato per le ore 19.00: questa sera quindi scopriremo se la compagine di Inzaghi riuscirà o meno trovare il passaggio del turno ai quarti di finale del secondo torneo sul continente. Sulla carta l’impresa non appare affatto semplice e non solo per il fattore campo avversario. I biancocelesti infatti hanno da recuperare un soffrissimo pareggio per 2-2 subito in casa : un esito affatto auspicato alla vigilia e che potrebbe risultare davvero pesante anche questa sera in terra ucraina. Se poi a tal fatto si unisce un certo periodo No nei risultati che la Lazio sta affrontando vediamo bene che il tecnico dell’aquila questa sera farà di tutto per mettere in campo il miglior 11 a disposizione. Simile l’intenzione poi della controparte ucraina Khatskevic, che ovviamente spera di raggiungere l’impresa di fronte al pubblico di casa. Andiamo quindi a vedere ora nel dettaglio le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo avverso sono proprio i biancocelesti i favoriti alla vittoria oggi, anche se ovviamente la partita di Europa League si annuncia tutt’altro che semplice. Considerando le quote fissate alla vigilia dal portale snai vediamo che nell’1x2 il successo della Dinamo Kiev è stato dato a 3.35, mentre la vittoria della Lazio è stata quotata a 2.15: pareggio fissato invece a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI KHATSKEVIC

Per fronteggiare la Lazio di Inzaghi, questa sera Khatskevic dovrebbe fare affidamento su gran parte degli 11 che abbiamo visto in campo come titolari all’Olimpico: assente annunciato Garmash, squalificato per questo turno dal giudice sportivo. Seguendo quindi il 4-2-3-1 visto all’andata vedremo tra i pali il solito Boyko, con di fronte il duo di centrali Burda e Kadar. Toccherà a Pivaric e Kedziora presiedere alle corsie più esterne del reparto difensivo. Di fronte troveremo al solito duo Buyalski-Shaparenko chiamati a scendere in campo dal primo minuto: sulla trequarti, mancando Garmash ecco che vedremo titolare Gonzalez. Pochi dubbi anche in attacco: sull’esterno troveremo titolari Tsygankov, e Morozyuk, mentre prima punta vedremo il brasiliano Moares, tra i miglior bomber del club sul continente.

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche Inzaghi potrebbe proporre in campo a Kiev un probabile 11 molto vicino a quanto già visto nelle ultime uscite, al netto ovviamente di qualche assente annunciato come ad esempio Marusic. Al netto però di qualche ballottaggio, vista pure la panchina ampia, sarò sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento per la Lazio. Tra i pali vedremo ovviamente Strakosha, mentre davanti saranno confermati come titolari Wallace, De Vrij (nonostante i dubbi fatti di cronaca) e Radu. Qualche movimento in più è atteso nell’ampio reparto a centrocampo a 5. Ecco quindi che in cabina di regia vedremo ancora Lucas Leiva con Murgia e Milikovic Savic dati al suo fianco: attenzione però al Sergente, in dubbio per un piccolo fastidio muscolare. Pochi i dubbi sulle corsie, dovrà saranno titolari Lukaku e Basta, questo in campo dal primo minuto per sopperire all’assenza di Marusic. Per l’attacco il numero 1 rimane Ciro Immobile: la Lazio ha bisogno dei suoi incredibili gol (come quello di tacco firmato pochi giorni da contro il Cagliari): con lui vedremo anche Felipe Anderson, favorito rispetto a Luis Alberto.

IL TABELLINO

DINAMO KIEV (4-2-3-1): 71 Boyko; 94 Kedziora, 26 Burda, 44 Kadar, 23 Pivaric; 29 Buyalski, 40 Shaparenko; 15 Tsygankov, 25 D. Gonzalez, 9 Morozyuk; 11 Junior Moraes All. Khatskevic

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 8 Basta, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 5 Lukaku; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile All. Inzaghi

