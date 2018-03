Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite di ritorno (ottavi)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per i ritorni degli ottavi di finale. Occhi puntati su Lazio e Milan: riusciranno a trovare la qualificazione ai quarti?.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

L’Europa League torna in campo oggi 15 marzo 2018: protagonisti i match di ritorno degli ottavi di finale di cui ora vedremo nel dettaglio quote e scommesse. Prima però di conoscere cosa potrebbero dirci i pronostici stilati alla nostra redazione per questi incontri vediamo che cosa ci offre il calendario per questa serata dedicata al grande calcio. Si comincerà infatti alle ore 17.00 con la sfida tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid, mentre saranno 4 gli incontri che avranno inizio alle ore 19.00 e quindi Athletic Bilbao-Marsiglia, Dinamo Kiev-Lazio, Plzen-Sporting e Zenit-Lipsia. A chiudere il programma quindi i restanti tre match previsti per le ore 21.05 e allora Arsenal-Milan, Lione-Cska Mosca e Salisburgo-Borussia Dortmund. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino ai pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite degli ottavi di finale dell’Europa League.

PRONOSTICO LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID

Pur in terra straniera sono proprio gli spagnoli a vantare il favore del pronostico, visto pure il tranquillo 3-0 firmato nel match di andata. Pur con la qualificazione affatto il bilico in ogni caso la sfida si annuncia comunque impegnativa.

PRONOSTICO ATHLETIC BILBAO MARSIGLIA

Pronostico aperto al San Mames: se di fronte al proprio pubblico i biancorossi potrebbero essere favoriti per la vittoria (pur con un ruolino di marcia affatto importate), va detto che appare ben difficile che si possa capovolgere il buon 3-1 fissato da Marsiglia nella sfida di andata

PRONOSTICO DINAMO KIEV LAZIO

Il pareggio rimediato all’Olimpico lascia abbastanza aperta la questione qualificazione ai quarti: va però detto che i biancocelesti non possono considerarsi favoriti d’obbligo. Il fattore campo avverso non giova e lo stato di forma della squadra di Inzaghi non è poi così eccellente alla vigilia del match.

PRONOSTICO PLZEN SPORTNG

Pur alla Doosen Arena sono i lusitani i favoriti oggi sia alla vittoria come al passaggio del turno di Europa League. Non guasta poi il 2-0 firmato nella sfida di andata, come pure il buon ruolino di marcia dello sporting negli ultimi giorni.

PRONOSTICO ZENIT LIPSIA

Sfida aperta a San Pietroburgo: i russi sono si avvantaggiati dal fattore campo ma devono recuperate il 1-2 patito nella sfida di andata. Anche per i tedeschi la qualificazione non sarà semplice: la compagine di Mancini non è certo un avversario semplice specie in casa.

PRONOSTICO ARSENAL MILAN

Per i rossoneri superare il 2-0 subito nel match di andata a San siro potrebbe risultare quasi impossibile: va però detto che la squadra di Gattuso non difetta di coraggio e il successo rimediato pochi giorni fa in Serie A rinfranca gli animi. I Gunners però rimangono uno spauracchio ben credibile specie all’Emirates.

PRONOSTICO LIONE CSKA MOSCA

Al Parc Ol il successo dovrebbe davvero arridere ai francesi, che pure avranno a loro vantaggio il risicato 1-0 firmato nella sfida di andata. Poche quindi le chance del CSKA Mosca, che pure arriva dal bel successo sul Grozny nel campionato nazionale.

PRONOSTICO SALISBURGO BORUSSIA DORTMUND

Benchè la sfida di andata abbia visto il successo per 2-1 del Salisburgo, è sempre il Dortmund il favorito oggi, alla vittoria del match di ritorno come pure alla qualificazione ai prossimi quarti di Europa League. Va però detto che la squadra giallonera dovrà mettere in campo qualcosa di più di quanto visto finora.

