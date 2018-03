Pronostico Arsenal Milan / Il punto di Federico Bertone (esclusiva)

Pronostico Arsenal Milan: intervista esclusiva a Federico Bertone sul match di ritorno dell'Europa League. Qualificazione irrimediabilmente compromessa per i rossoneri?

15 marzo 2018 Redazione

Pronostico Arsenal Milan (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 21.05 il match tra Arsenal e Milan, sfida decisiva di ritorno degli ottavi di Europa League. All’Emirates si annuncia come un match davvero difficile per i rossoneri di Gattuso che dovranno recuperare il pesante 2-0 subito in casa per poter puntare al passaggio del turno. Visto il risultato va però anche osservato che nemmeno i Gunners sottovaluteranno l’incontro, ben consci del valore del club del Diavolo, specie nelle situazione più rischiose. Per presentare questo match abbiamo sentito Federico Bertone: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsusssidiario.net.

Che partita sarà? Una partita dove l'Arsenal non dovrebbe fare fatica a qualificarsi visto il risultato dell'andata.

L'Arsenal potrebbe giocare con sufficienza dopo il risultato dell'andata? L'Arsenal è una squadra imprevedibile e non si sa mai come gioca, però c'è da dire che le squadre inglesi danno sempre tutto in campo. Così non dovrebbe esserci sufficienza da parte della formazione di Wenger. L'Arsenal vuole vincere l'Europa League.

Quanto conterà l'esperienza della formazione inglese? Molto, anche perchè la qualità tecnica dell'Arsenal è migliore del Milan. Soprattutto il suo reparto offensivo con giocatori come Ozil e Mkhitaryan è migliore di quello rossonero, è molto forte.

Quale sarà la forza dei Gunners? Quello proprio della sua linea offensiva, il dinamismo della squadra, la capacità di tenere palla molto agevolmente.

Milan all'attacco dai primi minuti per fare l'impresa? Secondo me sarebbe pericoloso attuare una tattica del genere come era successo a San Siro. In questo modo la squadra di Gattuso era stata messa sotto all'andata.

Andrè Silva e Cutrone in attacco? Potrebbe essere, il Milan potrebbe giocare con due punte, con Suso vero trascinatore e uomo in più della squadra rossonera.

Potrebbe giocare Borini? Secondo me Gattuso metterà in campo la formazione base. Del resto dopo l'incontro con l'Arsenal ci sarà quello col Chievo e poi la sosta. Il Milan poi potrà riposare.

Cosa dovrà fare il Milan per tentare di qualificarsi? Proprio provare a stare in difesa e sfruttare la fragilità difensiva dell'Arsenal. Chissà magari si potrebbe proprio fare l'impresa.

Il tuo pronostico su quest'incontro. Purtroppo credo che la qualificazione sia compromessa e l'Arsenal dovrebbe passare ai quarti di finale.

(Franco Vittadini)

