Risultati Europa League / Diretta gol livescore delle partite (ritorno ottavi, 15 marzo)

Risultati Europa League, diretta gol livescore delle partite di ritorno degli ottavi tra le quali pure Arsenal Milan e Dinamo Kiev Lazio (oggi 15 marzo)

15 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Oggi torna l’Europa League 2017-2018: giovedì 15 marzo è infatti il giorno delle partite di ritorno degli ottavi di finale, che decreteranno le squadre che si qualificheranno per i quarti, in programma ad aprile, per la precisione l’andata giovedì 5 e il ritorno una settimana dopo. Alcune sfide sembrano essere già ben indirizzate, altre invece sono ancora aperte ad ogni possibile esito. Prima però di approfondire la situazione, andiamo a ricordare l’orario di tutte le sfide con i risultati delle partite d’andata: per esigenze di fuso orario, si comincerà già alle ore 17.00 con Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (andata 0-3); alle ore 19.00 ci attendono Athletic Bilbao-Olympique Marsiglia (1-3), Dinamo Kiev-Lazio (2-2), Viktoria Plzen-Sporting Lisbona (0-2) e Zenit San Pietroburgo-Lipsia (1-2); infine alle ore 21.05 le ultime tre partite e per la precisione Arsenal-Milan (2-0), Lione-Cska Mosca (1-0) e Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1).

LE PARTITE DELLE SQUADRE ITALIANE

Come è noto, le partite d’andata non hanno dato esiti molto positivi per le ultime due squadre italiane rimaste in corsa. Particolarmente difficile è la situazione del Milan, sconfitto per 0-2 all’andata a San Siro per mano dell’Arsenal nell’ottavo sicuramente più blasonato di questa edizione dell’Europa League. Adesso i rossoneri di Gennaro Gattuso sono chiamati a una vera e propria impresa all’Emirates Stadium: serve una vittoria larga, i Gunners non stanno vivendo una stagione esaltante e potrebbero lasciare aperta la porta, ma va anche detto che il Milan giovedì scorso è sembrato mancare in personalità e dovrà dunque fare un salto di qualità per provare la rimonta. Non è ideale nemmeno la situazione della Lazio, che deve andare in Ucraina per affrontare la Dinamo Kiev partendo dal pareggio per 2-2 all’andata all’Olimpico: ciò significa in pratica essere costretti a vincere (oppure a pareggiare con tanti gol), anche se per una squadra come quella di Simone Inzaghi l’impresa non è possibile. Il rischio è di non avere squadre italiane ai quarti: Lazio e Milan riusciranno a scongiurarlo?

RISULTATI EUROPA LEAGUE - RITORNO OTTAVI

Ore 17.00

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (andata 0-3)

Ore 19.00

Athletic Bilbao-Olympique Marsiglia (1-3)

Dinamo Kiev-Lazio (2-2)

Viktoria Plzen-Sporting Lisbona (0-2)

Zenit San Pietroburgo-Lipsia (1-2)

Ore 21.05

Arsenal-Milan (2-0)

Lione-Cska Mosca (1-0)

Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1)

