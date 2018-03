Roma, Allison/ "Di Francesco ha voglia di vincere, ma con Spalletti..."

Roma, Alisson: l'estremo difensore giallorosso ha parlato del suo tecnico Eusebio Di Francesco e della sua voglia di vincere. Ha voluto ringraziare però anche Luciano Spalletti.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Alisson - La Presse

Allison Becker non è mai banale né in campo né tantomeno fuori dal rettangolo verde di gioco. In una lunga intervista a Undici il portiere brasiliano della Roma ha parlato anche del suo allenatore: "Eusebio Di Francesco è uno che ha molta voglia di vincere. E' un uomo intelligente, una virtù che mi piace. Sono contento che il nostro numero uno poi abbia voglia di vincere". Non manca però un ricordo a chi in Italia lo ha allenato per la prima volta, Luciano Spalletti: "E' stato un anno di attesa quello scorso. Mi aspettavo di giocare di più, ma non ho mollato in nessun momento. Luciano Spalletti mi ha insegnato a guardare la giocata prima di ricevere il pallone, quindi a giocare meglio con i piedi". Intanto impazza il calciomercato sul suo nome e vedremo se la Roma riuscirà a resistere alla cura di tanti top club europei che da tempo cercano questo straordinario calciatore.

UNA STAGIONE DA NUMERO UNO

Alisson è diventato in poco tempo protagonista assoluto della Roma, portiere di grandissima qualità che ha fatto la differenza sempre e comunque. Il brasiliano si è preso il posto lasciato vacante da Szczesny tra i dubbi della piazza romana ed è diventato tra i più forti della categoria, mettendo addirittura in discussione la leadership assoluta di Gigi Buffon della Juventus. Istinto, reattività e soprattutto grande voglia di mettersi in evidenza ne fanno uno dei portieri più forti anche in prospettiva futura con i club europei che sembrano pronti a puntare su di lui e a fare follie pur di strapparlo alla Roma. tra questi c'è il Liverpool che già in estate ha bussato dalle parti di Trigoria per prendere a una cifra importante l'esterno d'attacco Mohamed Salah che ora coi Reds sta facendo veramente la differenza in Premier League. Tutto dipenderà però dalla Roma che sta lavorando a un rinnovo per blindarlo in giallorosso.

