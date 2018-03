Salisburgo Dortmund/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, la grande occasione degli austriaci

15 marzo 2018 Fabio Belli

Borussia Dortmund a caccia della rimonta (foto LaPresse)

Salisburgo Borussia Dortmund, che sarà diretta dal francese Benoit Bastien, si gioca giovedì 15 marzo alle ore 21.05 e sarà una delle sfide di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Il Salisburgo si gioca un’occasione unica, due gol realizzati al Signal Iduna Park di Dortmund e la prospettiva vicina di una qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro un avversario di prestigio. Per il Dortmund, dopo la soffertissima qualificazione ottenuta ai danni dell’Atalanta nei sedicesimi, una opportunità per dimenticare lo scivolone dell’andata e confermare lo status di favorita, assieme ad Arsenal e Atletico Madrid, della competizione.

Dopo la vittoria in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte, il Dortmund ha riguadagnato la seconda piazza in classifica a un punto dallo Schalke secondo, confermando la sua candidatura per la qualificazione alla fase a gironi di Champions League del prossimo anno. Il Salisburgo nella Bundesliga austriaca ha pareggiato due a due contro il Mattersburg, forte di un primato già consolidato in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda della classe, lo Sturm Graz.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv sui canali 203 e 252 del satellite (Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD) con tutti gli abbonati Sky che potranno anche seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Inoltre sul canale Sky Super Calcio gli abbonati potranno seguire anche Diretta Gol Europa League, la trasmissione che fornisce in tempo reale gli highlights e le fasi salienti da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO DORTMUND

Alla Red Bull Arena di Salisburgo scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con il tedesco Walke tra i pali, Lainer sull’out difensivo di destra e Ulmer sull’out difensivo di sinistra, mentre in difesa come centrali si muoveranno il croato Caleta-Car e il brasiliano Andre Ramalho. A centrocampo al fianco del maliano Samassekou giocherà Schlager, l’altro maliano Haidara coprirà la fascia destra e il kosovaro Berisha, autore della doppietta degli austriaci nel match di Dortmund, la fascia sinistra. In attacco l’israeliano Dabbur farà coppia col coreano Hwang. Risponderà il Borussia Dortmund con lo svizzero Burki tra i pali e una difesa a quattro con Castro laterale di destra, Schmelzer laterale di sinistra e il turco Toprak e il greco Sokratis difensori centrali. Dahoud e Weigl saranno i vertici arretrati di centrocampo con Reus, Gotze e Schurrle incursori offensivi alle spalle del belga Batsuhayi, unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-4-2 del Salisburgo del tedesco Rose ed il 4-2-3-1 dell’austriaco Stoger, alla guida del Dortmund. Curiosamente i tedeschi sono guidati da un allenatore austriaco e gli austriaci da un tecnico tedesco. Unico precedente recente tra le due formazioni, l’uno a due dell’andata che ha visto il Salisburgo andare due volte a segno con il kosovaro Berisha, prima che Schurrle accorciasse le distanze per i gialloneri.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker vedono il Dortmund favorito per la vittoria in Austria, quota 2.25 offerta da Unibet per la vittoria tedesca, mentre Bwin quota 3.60 l’eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 3.25 quanto investito sul successo interno degli austriaci. Over 2.5 e under 2.5 vengono quotati rispettivamente 1.62 e 2.30 da Unibet.

