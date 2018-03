Sci, Sofia Goggia vince anche il superG/ “Allo skiman ho detto: farò quello che non ho fatto in Corea”

15 marzo 2018 Silvana Palazzo

Sci, Sofia Goggia vince anche il superG (Foto: LaPresse)

Sofia Goggia ha ancora fame di vittorie: dopo aver messo in bacheca oro olimpico e coppa del mondo di discesa, la sciatrice bergamasca ha vinto pure il superG. E lo ha fatto a suo modo, cioè con una delle sue solite cavalcate sfacciate, mettendo in riga la tedesca Viktoria Rebensburg e la sua grande amica e rivale Lindsey Vonn. I numeri sono impressionanti: terzo successo, nono podio stagionale, quinta vittoria in carriera con 22 podi complessivi, oltre all'oro olimpico, alla coppa di discesa e al bronzo iridato in gigante a St. Moritz. Stiamo parlando di un'atleta dalla carriera strepitosa che si è scoppiata nell'arco di due stagioni. Quel che è successo è pazzesco ed è la stessa Sofia Goggia a parlarne in questi termini: «A questa gara proprio non pensavo. Dopo la Corea avevo fissato come mio obiettivo la discesa di Aare e la coppa da vincere. Tutto, anche la gara di gigante disputata ad Ofterschwang, era finalizzato a quel risultato». Ieri era esausta, ma oggi si è sentita bene e anche la mancanza di pressione le ha dato un'ulteriore spinta: «Sono felice di aver vinto in questa specialità, si completa tutto».

SOFIA GOGGIA NON SI FERMA PIÙ E VINCE ANCHE IL SUPER G

Nuova strepitosa vittoria di Sofia Goggia in superG, ma il senso di questa vittoria è più ampio. L'ha ottenuto in una località che nel febbraio 2019, quindi tra meno di un anno, ospiterà i Mondiali. «È stato un risultato pazzesco», questo il primo commento della sciatrice bergamasca dopo il trionfo di Are, ottenuto all'indomani della vittoria della Coppa di discesa. «Ieri avevo avuto un calo di stanchezza, succede quando raggiungi l'obiettivo che avevi prefissato», ha aggiunto Goggia. Non ha però mai perso fiducia. Infatti a tal proposito ha rivelato un retroscena, cioè cosa ha scritto allo skiman prima della gara: «Oggi voglio fare quello che non ero riuscito a compiere fino in fondo in Corea». Eppure Sofia sente di non essersi espressa al massimo in super G, «se non in una gara all'anno: l'anno scorso alla preolimpica di PyeongChang, quest'anno qui». Anche la serenità ha fatto la differenza: «La neve era molto aggressiva e friabile, un po' al limite in certi passaggi. Non ho sentito la necessità di staccare».

