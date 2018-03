Sorteggio quarti Champions League, Juventus e Roma/ Rischio derby, occhio a Barcellona, City e Real

Sorteggio quarti Champions League, Juventus e Roma: rischio derby, occhio a Barcellona, City e Real. Si terranno domani mattina a Nyon i sorteggi per la prossima fase di Champions

Il Manchester City fra le possibile avversarie di Juve e Roma - LaPresse

Grande attesa per i sorteggi in vista dei quarti di finale di Champions League. Domani, in quel di Nyon, scopriremo quali saranno le sfide con protagoniste le ultime otto squadre in corsa per la vittoria finale. Fra queste, anche la Juventus e la Roma, che di fatto potrebbero sfidarsi nella prossima fase, dando così vita ad un derby italiano. Ricordiamo che dai quarti in avanti non ci saranno più “paletti”, ma sarà un tutto contro tutti. Ma andiamo scoprire quali sono le sei squadre rimaste in lizza oltre ai bianconeri e ai giallorossi: ci sono le spagnole Real Madrid, Barcellona e Siviglia, nonché le inglesi Manchester City e Liverpool, e infine, il solito Bayern Monaco, che non manca mai a questo appuntamento. Delle sei è senza dubbio la più abbordabile il Siviglia di Vincenzo Montella, che nello scorso turno ha superato il Manchester United all’Old Trafford, ma che appare decisamente alla portata di Juventus e Roma.

BARCA, REAL E CITY LE PIU’ PERICOLOSE

Salendo in classifica, troviamo quindi il Liverpool, anche se la squadra di Jurgen Klopp è di un livello assoluto, ed ha un potenziale offensivo davvero notevole, a cominciare da quel Mohamed Salah che fino a pochi mesi fa indossava proprio la casacca della Roma. Scaliamo un’altra posizione e troviamo il Bayern Monaco, corazzata sempre temibile, ma probabilmente un livello inferiore alle tre che la precedono, leggasi Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Di questo trio gli intrusi sono senza dubbio i Citizens, deludenti nelle scorse stagioni in Champions, ma quest’anno autentici schiacciasassi. Il campionato inglese è praticamente già vinto, e la squadra allenata da Pep Guardiola può dire la sua anche in Coppa grazie ad un gioco davvero esaltante. Infine, come detto, le due spagnole Real e Barca, che come da copione sono sempre le più accreditate per alzare al cielo la coppa “dalle grandi orecchie”. Appuntamento quindi a domani, con i sorteggi che inizieranno dalle ore 12:00.

