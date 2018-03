Super G femminile Are/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finali Coppa del mondo sci)

Diretta Super G Are femminile: info streaming video e tv. Nella finale della coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Tina Weirather (LaPresse)

Occhi puntati ancora su Are dove in questi giorni si stanno svolgendo le finali della Coppa del mondo di sci: oggi giovedi 15 marzo 2018 si disputerà la gara del Super G femminile e dove quindi verrà assegnata la coppetta di specialità. Proprio in questa disciplina infatti, classifica alla mano, la sfida appare ancora abbastanza aperta: la gara di questa mattina quindi si annuncia davvero attesa e ricca di sorprese. Fare qualche calcolo alla vigilia potrebbe essere complicato anche se non impossibile visto che i distacchi non sono poi così importanti. In ogni caso non saranno certo poche le atlete presenti al cancelletto che vorranno salutare nel migliore dei modi questa appassionate stagione della Coppa del mondo.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima atleta nel super-G femminile di Are è in programma alle ore 10.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

La protagonista più attesa oggi ad Are per la prova del super G non può che essere Tina Weirather, attuale leader della classifica di specialità: la sciatrice che porta le insegne del Liechtenstein infatti non solo è la prima candidata al titolo ma soprattutto è impaziente di mettersi in mostra dopo il pesante bronzo vinto alle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang. Ovviamente la Weirather non sarà la sola presentarsi al cancelletto di Are in questa finali: tra le prime avversarie ecco infatti la rossocrociata Lara Gut, che dopo la brutta prova di ieri nella discesa ha voglia di tornare a vincere e convincere. Occhi puntati infine su Anna Veith come della campionessa olimpica della specialità Ester Ledecka, che potrebbe ancora regalare qualche sorpresa di fine stagione della Coppa del mondo. Per quanto riguarda la valanga azzurra segnaliamo il nome di Johanna Schnarf, nella top five della classifica della disciplina come di Federica Brignone, che pure sconta non un grande momento di forma.

