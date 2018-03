Super G maschile Are/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finali Coppa del Mondo sci)

Diretta Super G maschile Are: info streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del mondo 2018.

15 marzo 2018 Michela Colombo

Kjetil Jansrud (LaPresse)

Sempre Are sarà li scenario anche della finale della Coppa del mondo di sci del Super G maschile: oggi giovedi 15 marzo quindi tutti i protagonisti ella disciplina daranno l’addio a una stagione piena di sorprese sulla neve svedese. A dire la verità oggi c’è il serio rischio che la gara assuma un po’ i contorni della mera esibizione e non solo perché si tratta dell’ultima gara dell’anno. Classifica alla mano vediamo subito che i realtà i giochi sono chiusi e la coppetta di specialità è già stata di fatto assegnata: oggi quindi si celebrare il trionfo di Kjetil Jansrud, che si è assicurato questo meritato successo già nella precedente prova in Norvegia a Kvitfjell.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza del primo atleta nel Super G a Are è in programma alle ore 12.00. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Benché quindi di fatto la Coppa del mondo di sci nella sua categoria Super g abbia già il suo vincitore non per questo non vi saranno tanti atleti pronti a diventare protagonisti assoluti sulla neve di Are. Il primo nome in lizza rimane quello di Jansrud, impaziente di poter fare doppietta tra coppetta di cristallo e vittoria in finale. Con lui ovviamente reclamerà il suo spazio sul podio anche il connazionale Svindal, ma entrambi dovranno poi guardarsi le spalle dalla valanga austriaca. Reichelt, Kriechmayr e Max Franz sono quindi pronti a togliersi qualche soddisfazione, specie i primi due, che hanno già mostrato un ottimo stato di forma alla prova della discesa di ieri, sempre ad Are. Per quanto riguardanti italiani non vi sono molto speranze: con Fill assente annunciato, toccherà solo a Innerhofer e Paris difendere il tricolore sulla neve svedese. La vittoria al momento non pare rientrare nelle corde degli azzurri, che hanno vissuto una stagione ben avara di soddisfazioni.

© Riproduzione Riservata.