Valentino Rossi rinnova il contratto/ MotoGp, fino al 2020 in Yamaha: correrà fino a quando avrà 41 anni

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Valentino Rossi correrà in MotoGp per almeno altri due anni. L’indiscrezione era nell’aria da tempo, ma poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale: il Dottore ha prolungato il proprio contratto fino al 2020, correndo quindi le prossime stagioni in sella alla sua Yamaha. Il numero 46 ha 39 anni, e di conseguenza guiderà una MotoGp fino all’età di 41 anni. Quella che inizia questo weekend in Qatar, sarà la sua tredicesima stagione a bordo della motocicletta giapponese, con 56 vittorie, 43 secondi posti, 35 terzi e 206 gare. Valentino Rossi ha segnato la storia di questa casa motociclistica, visto che dei 500 successi, traguardo raggiunto l’anno scorso a Le Mans, il Vale è responsabile per l’11 per cento. Obiettivo del Dottore è quello di migliorare quanto fatto la scorsa stagione, e magari, andare anche a trionfare.

“E’ UNA SFIDA DIFFICILE!”

Il campionato 2017 è stato da dimenticare, con Rossi che ha vinto ad Assen ed è salito sei volte sul podio, ma complice anche un infortunio, ha dovuto abdicare. «Voglio ringraziare la Yamaha - Lin Jarvis e Maio Meregalli in particolare - per la loro fiducia in me – ha spiegato lo stesso pilota italiano commentando il prolungamento del contratto - perché la sfida è difficile: ho 40 anni! Sono pronto per questo, non mi manca la motivazione, è per questo che ho firmato per altri due anni». Rossi ammette di aver iniziato a pensare al ritiro già due anni fa, quando firmò a marzo 2016 per altre due stagioni: «Mi sono chiesto se sarebbe stato l'ultimo contratto come pilota della MotoGP». Il pilota Yamaha ha fortunatamente cambiato idea, spiegando: «Negli ultimi due anni ho capito che volevo ancora essere un pilota della Motogp, ma soprattutto guidare la mia M1, è la cosa che mi fa sentire bene».

