Video/ Besiktas Bayern (1-3): highlights e gol della partita (Champions league, ottavi ritorno)

Video Besiktas Bayern (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita di ritorno degli ottavi di Chmapions league. Facile vittoria per i tedeschi, che passano il turno.

15 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Besiktas Bayern (Lapresse)

Il Bayern Monaco, dopo aver chiuso il discorso all'andata con un cinque a zero che rappresenta esattamente la differenza di valori tra le due compagini, batte il Besiktas anche a domicilio. A decidere la gara sono un gol al 19' di Thiago Alcantara, un autogol di Gonul al 2' del secondo tempo e una rete segnata dal tedesco Sandro Wagner che festeggia alla grande il suo debutto in Champions League. Vagner Love, che al 14' della ripresa sfrutta un errore di Alaba, sigla l'unica rete dei turchi tra andata e ritorno, il Bayern Monaco approda ai quarti di finale su velluto. Il Besiktas non perdeva in casa da quasi sette mesi e, al di là della netta differenza di valori, l'assenza di alcuni elementi fondamentali ha fatto il resto.

I TEDESCHI PASSANO IL TURNO

Il Bayern Monaco intanto continua a macinare numeri importanti in questa edizione di Champions League: con la vittoria contro il Besiktas centra la sesta gioia di fila riuscendo a segnare almeno due gol. Sono inoltre sette le edizioni consecutive in cui approda ai quarti di finale. Ultima nota importante riguarda la Bundesliga, se nel prossimo turno vince in casa del Lipsia e lo Schalke non fa risultato contro il Wolfsburg, è matematicamente campione già a marzo. Un Bayern Monaco quindi che dimostra tutta la sue forza sia in Europa che nel proprio campionato. Vedremo venerdì il sorteggio quale squadra metterà sul cammino dei tedeschi che sono seri candidati alla vittoria finale. La rosa a disposizione del tecnico Heynckes è di primissimo livello, e, una volta archiviato il campionato, potrà essere gestita al meglio in vista dei prossimi impegni di Champions League.

