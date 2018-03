Video/ Juventus Atalanta (2-0): highlights e gol della partita (Serie A recupero 26^ giornata)

Video Juventus Atalanta (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita giocata come recupero della 26^ giornata della Serie A. Vincono i bianconeri, reti di Higuain e Matuidi

15 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Juventus Atalanta (LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino la Juventus ottiene un buon successo per 2 a 0 sull'Atalanta nel recupero della 26^giornata, rinviata inizialmente per neve. Nel primo tempo i bianconeri vanno vicini al vantaggio con Matuidi, occasione sventata da Palomino, per poi passare con il solito Higuain al 29', sfruttando l'assist da parte di Douglas Costa. Proprio lo stesso Douglas Costa colpisce un palo nel secondo tempo al 64' e, dopo l'espulsione di Mancini per doppia ammonizione tra gli ospiti, i padroni di casa realizzano pure la rete del definitivo raddoppio con Matuidi all'81', su suggerimento dell'ottimo Higuain. I 3 punti conquistati oggi permettono alla Juventus di portarsi a quota 4, distante quattro lunghezze dal Napoli secondo, mentre l'Atalanta non si muove in classifica rimanendo ferma a 41 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Juventus abbia raggiunto la vittoria tramite il possesso palla, favorevole con il 54%, e la grande abilità in fase offensiva, 12 a 6 le conclusioni complessive, delle quali 7 a 1 nello specchio della porta e due a testa per Matuidi, Douglas Costa e Dybala, oltre alle occasioni da goal, 8 a 3 sempre per i padroni di casa. I bianconeri hanno anche però perso più palloni dei nerazzurri, 43 a 32 di cui ben 10 da parte di Dybala, e ne hanno recuperati di meno, 25 a 37 con Palomino recordman grazie ai 7 possessi riconquistati. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Atalanta è stata nettamente la squadra più fallosa questa sera visto il 23 a 7 nel computo degli interventi irregolari, 5 del solo Mancini, e l'arbitro Mariani della sezione di Aprilia ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Alex Sandro, Benatia ed Asamoah da un lato, Hateboer, Cristante, due volte Mancini con conseguente espulsione e De Roon dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il centrocampista juventino Blaise Matuidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gianni Balzarini per Premium Sport: "Sì è vero che è (l'Atalanta ndr) un avversario che ogni volta ci dà dei problemi, è un avversario molto duro ma penso che stasera abbiamo provato di poter giocare con fiducia, abbiamo creato occasioni, segnato e non abbiamo preso goal ancora una volta e penso che siamo davvero in un momento molto buono. Campionato non ancora chiuso? No ci sono ancora molte partite, il Napoli è in corsa e ha fatto molti punti come noi. Il campionato è ancora lontano dall'essere concluso, dobbiamo arrivare in fondo e abbiamo voglia di raggiungere questo settimo scudetto consecutivo. Segnare qui? Sì fa veramente piacere in questo stadio magnifico, è un piacere far parte di questa squadra e sono felice di essere in questo grande club e penso di poter dare il meglio di me per aiutare la squadra."

JUVENTUS ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA





© Riproduzione Riservata.