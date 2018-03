Zenit RB Lipsia/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zenit RB Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, dopo Napoli i tedeschi vogliono un'altra impresa

15 marzo 2018 Fabio Belli

Dopo Napoli, il Lipsia vuole un'altra impresa (foto LaPresse)

Zenit San Pietroburgo-RB Lipsia, che verrà diretta dall’italiano Daniele Orsato e si gioca giovedì 15 marzo alle ore 19.00, sarà una delle sfide di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Dopo aver eliminato il Napoli, la RB Lipsia potrebbe collezionare un altro scalpo importante nella corsa di questa Europa League. Lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini è molto quotato, ma in Europa sta soffrendo nelle partite esterne, avendo perso il match d’andata a Lipsia dopo quello dei sedicesimi a Glasgow contro il Celtic (risultato poi ribaltato al ritorno). In campionato, dopo il pari senza reti contro il Rosotv, lo Zenit è rimasto al quinto posto in classifica, a dieci punti dalla capolista Lokomotiv Mosca, che ha preso il largo nella massima divisione russa, ma a sole due lunghezze dalla coppia delle seconde composta da Spartak e CSKA Mosca. Pari senza reti anche per la RB Lipsia nell’ultimo impegno in Bundesliga, con la squadra che ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro sfide di campionato, a sei punti dallo Schalke secondo e a quattro dal Leverkusen quarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv sui canali 203 e 252 del satellite (Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD) con tutti gli abbonati Sky che potranno anche seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it, attivando l'applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Super Calcio si potrà seguire Diretta Gol Europa League, il programma che in tempo reale fornisce le azioni salienti e tutte le reti dai campi collegati, sui quali si gioca in contemporanea.

PROBABILI FORMAZIONI RB LIPSIA ZENIT

Le probabili formazioni che si confronteranno presso il Krestovsky Stadium di San Pietroburgo. Lo Zenit scenderà in campo con Lunev tra i pali, l’italiano Criscito schierato sull’out difensivo di destra e il serbo Ivanovic sull’out difensivo di sinistra, mentre i due difensori centrali saranno lo sloveno Mevlja e l’argentino Mammana. A quattro anche la linea di centrocampo, con Ozdoev e l’altro argentino Kranevitter che si muoveranno per vie centrali, Kuzyayev schierato sulla fascia destra e Erokhin schierato sulla fascia sinistra. Ancora un argentino, Rigoni, farà coppia con Kokorin sul fronte offensivo. Risponderà la RB Lipsia con l’ungherese Gulacsi in porta, l’austriaco Laimer esterno difensivo di destra e Klostermann esterno mancino, con i centrali della retroguardia che saranno Orban e il francese Upamecano. A centrocampo spazio al maliano Keita e a Demme, mentre lo svedese Forsberg presidierà la fascia destra e il portoghese Bruma si muoverà sull’out mancino sulla mediana. In attacco, l’altro francese Augustin affiancherà Timo Werner.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini giocherà con un 4-4-2, tatticamente la RB Lipsia dell’austriaco Hasenuttl risponderà con un modulo speculare. I tedeschi sono alla loro prima esperienza europea in assoluto, l’unico precedente è dunque quello del match di ritorno di questi ottavi di finale di Europa League, due a uno per il Lipsia con gol di Bruma e Werner e gol dell’italiano Criscito per i russi che ha tenuto aperto il discorso per il match di ritorno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le scommesse sul match vedono i bookmaker considerare le due squadre in perfetto equilibrio, con vittoria interna dei russi quotata 2.70 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bwin propone a 2.75 la quota per la vittoria in trasferta dei tedeschi. Per Unibet, over 2.5 quotato 1.86 e under 2.5 proposto a una quota di 1.95.

© Riproduzione Riservata.