Avversaria Juventus/ Quarti Champions League, il sorteggio: chi contro i bianconeri? (16 marzo 2018)

Avversaria Juventus, sorteggio quarti Champions League: stiamo per conoscere la squadra contro cui i bianconeri giocheranno nel prossimo turno del torneo, possibile derby con i giallorossi

16 marzo 2018 Claudio Franceschini

Quale avversaria per la Juventus nei quarti di Champions League? (Foto LaPresse)

Stiamo per scoprire quale sarà l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League 2017-2018: il sorteggio di Nyon si avvicina e, dopo aver eliminato il Tottenham, i bianconeri si trovano qui per il secondo anno consecutivo, per la terza volta nelle ultime quattro stagioni e la quarta nelle ultime sei. Una società che è tornata a essere una presenza costante tra le otto regine, ma che quella coppa non l’ha più rivinta dal 1996; adesso questo sorteggio ci dirà con quale avversaria si dovrà confrontare, ricordando che non esistono paletti e che di conseguenza tutte possono giocare contro tutte. Dunque, per la Juventus la sfida può riguardare Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Roma o Siviglia. Se gli andalusi di Vincenzo Montella sono senza dubbio la più abbordabile del lotto (comunque insidiosa), soltanto una potenziale avversaria rappresenterebbe una novità per i bianconeri.

QUALE AVVERSARIA PER LA JUVENTUS AI QUARTI? LA NOVITA’

Infatti, non è una novità il Manchester City: sarebbe un inedito nella fase ad eliminazione diretta - come con il Siviglia - ma in Champions League era stato affrontato nel girone di due anni fa, e poi c’era stato un precedente nel girone dell’Europa League 2010-2011, che i bianconeri avevano chiuso con sei pareggi in sei partite e venendo subito eliminati. Dunque l’unica possibile novità in senso assoluto è la Roma: con i giallorossi sarebbe derby, un’ipotesi che spaventa perchè ovviamente le sfide tra squadre della stessa nazione possono arrivare ad annullare qualunque possibile gap tecnico e di esperienza. La Juventus ha già affrontato dei derby nella sua storia: in Champions League la finale contro il Milan, in passato anche un incrocio di Coppa dei Campioni contro il Verona e uno in Coppa Uefa contro il Cagliari. Non sempre è andata bene, anzi; forse anche per questo motivo Massimiliano Allegri preferirebbe evitare l’incrocio, pur se va detto che tra i giallorossi e, per esempio, il Barcellona sarebbe meglio andare a pescare la compagine di Eusebio Di Francesco.

LE RIVINCITE DELLA JUVENTUS

La curiosità che riguarda la Juventus e la sua potenziale avversaria è che con molte di esse, quasi tutte a dire il vero, c’è un motivo di rivalsa: ovviamente con Barcellona e Real Madrid che hanno vinto le finali del 2015 e 2017 - al netto di eliminazioni che i bianconeri hanno inflitto ad entrambe, anche e soprattutto negli anni di Allegri - ma anche con il Bayern Monaco che eliminò Allegri ai supplementari del 2016 (segnando il 2-2 al 91’), fece fuori la squadra allenata da Antonio Conte nei quarti del 2013 e con un 4-1 a Torino estromise la Juventus versione 2009-2010 dal girone. Ancora: il Liverpool sancì un’uscita dai quarti del 2005 (era la squadra di Fabio Capello) mentre il Siviglia ricorda chiaramente il girone del 2015, e quel gol del grande ex Fernando Llorente che fece scivolare i bianconeri al secondo posto e li diede in pasto al Bayern Monaco di Pep Guardiola. Insomma: comunque la si giri, questo sorteggio di Champions League piazzerà la Juventus davanti a tanti ricordi, perchè anche la Roma per ovvie ragioni significherebbe qualcosa in termini di memoria e passato.

© Riproduzione Riservata.