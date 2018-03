Avversaria Roma/ Quarti Champions League, il sorteggio: chi contro i giallorossi? (16 marzo 2018)

Avversaria Roma, sorteggio quarti Champions League: quale sarà la squadra contro cui i giallorossi dovranno affrontare il prossimo turno del torneo? Possibile l'incrocio con Montella

16 marzo 2018 Claudio Franceschini

Quale avversaria per la Roma nei quarti di Champions League? (Foto LaPresse)

Quale sarà l’avversaria della Roma nei quarti di finale di Champions League 2017-2018? I giallorossi faranno parte del sorteggio che venerdì 16 marzo animerà la competizione e, per la prima volta dopo 10 anni, sono tra le otto regine del torneo. Anzitutto dobbiamo fare una premessa: a differenza di quanto era successo agli ottavi, questa volta e anche per il sorteggio delle semifinali non ci sono più paletti. Significa che la Roma può affrontarle tutte: nel dettaglio e in ordine rigorosamente alfabetico si tratta di Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Siviglia. Diciamo che cadere in piedi sarebbe particolarmente complicato, comunque la si giri; vero è anche che sicuramente nella mente di Eusebio Di Francesco c’è almeno una squadra che preferirebbe affrontare, e forse non è nemmeno difficile capire quale.

QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? L’INCROCIO CON MONTELLA E IL DERBY

Il Siviglia, pur con tutto il rispetto per una realtà che ha eliminato il Manchester United andando a vincere a Old Trafford, è forse la squadra più abbordabile del lotto; in più per i giallorossi si tratterebbe di un emozionale ritrovo con Vincenzo Montella, che non solo ha allenato a Trigoria (brevemente) ma soprattutto per quasi dieci anni è stato attaccante di grandissimo profilo con la maglia dei capitolini, tra le altre cose centrando un poker in un derby vinto 5-1 e festeggiando lo storico scudetto del 2001. Possiamo affermare senza timori di smentita, e lo confermiamo nella nostra analisi, che la Roma non sarebbe troppo scontenta di pescare gli andalusi; lo sarebbe un po’ di più se dovesse uscire il derby contro la Juventus. Vero che lo scorso anno all’Olimpico i giallorossi hanno vinto 3-1, ma negli ultimi anni i bianconeri - che sono anche più abituati a questi contesti, almeno in epoca recente - hanno sempre ottenuto buoni e ottimi risultati nelle sfide dirette, e poi il derby reca con sè una componente di stress non indifferente (pur se questo sarebbe vero anche per i campioni d’Italia).

VENDETTA CERCASI

Se le squadre da evitare sono note (Barcellona e Real Madrid, ma anche il Manchester City e il Bayern Monaco pur se forse un gradino più sotto), nel sorteggio di Champions League la grande suggestione per la Roma si chiama Liverpool, e non è certo (almeno non è il primo motivo) per l’incrocio con il grande ex Mohamed Salah: impossibile dimenticare quella finale di Coppa dei Campioni che 34 anni fa i giallorossi giocarono in casa contro i Reds, e persero ai calci di rigore. Tanti giovani tifosi non erano nemmeno nati, ma la storia si tramanda di generazione in generazione e anche per i ventenni adesso è come esserci stati: l’occasione di vendicare quella bruciante sconfitta è troppo ghiotta per non pensare che incontrare il Liverpool potrebbe anche essere un segno del destino. Anche per questo motivo però c’è chi direbbe che la conclusione perfetta della storia sarebbe un Roma-Liverpool in finale, ma in quel caso a Kiev dovrebbero prima arrivarci entrambe…

