Champions League, Juventus e Roma/ Date e calendario delle partite: tour de force fra coppa e Serie A

Champions League, Juventus e Roma, date e calendario delle partite: tour de force fra coppa e Serie A. La Vecchia Signora e la Lupa, chiamate ad un periodo senza sosta

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

La Juventus e la Roma si apprestano a vivere una fase della stagione davvero cruciale. Fra Champions League, campionato e Coppa Italia (solo per la Vecchia Signora), inizierà a brevissimo un calendario fittissimo di appuntamento importanti. Non va infatti dimenticato che i bianconeri sono impegnati nei quarti di coppa, ma nel contempo, stanno lottando con il Napoli per vincere lo scudetto. Situazione molto simile in casa Roma, con i giallorossi che oltre a giocarsi il trofeo continentale, dovranno anche continuare la rincorsa al quarto posto, guardandosi bene da Lazio, Inter e (forse) Milan. Come da sorteggio, la squadra di Allegri giocherà contro il Real Madrid i quarti di finale, con l’andata a Torino il 3 aprile, e il ritorno al Santiago Bernabeu di Madrid l’11.

IL CALENDARIO DI SERIE A

Due partite che si inseriscono fra Milan e Benevento: i campioni d’Italia in carica riceveranno infatti i rossoneri di Gattuso all’Allianz, prima della Champions, per poi volare in Campania prima della trasferta in terra spagnola. La Roma giocherà invece a Barcellona contro Messi & company, il 4 aprile, e il sabato di Pasqua, l’appuntamento precedente in campionato, sarà impegnata al Dall’Ara di Bologna. Il ritorno si disputerà invece all’Olimpico il 10 aprile, con la squadra di Di Francesco che affronterà in casa, prima della gara con i catalani, la Fiorentina in campionato. Se vogliamo guardare anche alle eventuali semifinali, anche in questo caso il calendario non migliora, con la Juventus che giocherà la coppa fra il 24 aprile e il 2 maggio, e poco prima, il 22, ci sarà la gara scudetto contro il Napoli in casa.

© Riproduzione Riservata.