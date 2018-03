Foggia Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Cesena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie B che si gioca oggi allo Zaccheria

16 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Foggia-Cesena, LaPresse

Foggia Cesena sarà diretta dall’arbitro Marinelli; la partita, valida come anticipo della trentunesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 16 marzo, allo stadio Pino Zaccheria dove i padroni di casa del Foggia allenato da Giovanni Stroppa ospiteranno il Cesena di Fabrizio Castori. Il Foggia è a quota 37 punti, praticamente a metà classifica: posizione che lascia ancora aperta ogni ipotesi, con un gran finale di stagione si potrebbe anche puntare ai playoff ma d’altro canto bisogna anche stare attenti a non farsi risucchiare verso il basso. L’obiettivo dunque è vincere per scacciare lo scenario peggiore e provare a pensare in grande.

Il Cesena invece ha 33 punti, di certo non ha ambizioni di playoff ma deve stare molto attento nella lotta salvezza, che coinvolge pienamente i bianconeri romagnoli. Se il campionato finisse oggi, il Cesena sarebbe costretto a disputare i playout (lo consideriamo alle spalle del Brescia che ha giocato una partita in meno): la logica conseguenza è che gli uomini di mister Fabrizio Castori devono adesso cercare punti ovunque. Un colpaccio sarebbe un salto triplo verso la salvezza e coinvolgerebbe nella lotta una rivale in più, il Cesena ci proverà per rendere più roseo il finale di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Cesena verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per questa sera è dunque sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Pino Zaccheria anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CESENA

Osservando adesso le probabili formazioni di Foggia Cesena, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Cominciando dai padroni di casa, Giovanni Stroppa dovrebbe proporre il modulo 3-5-2 con Guarna in porta; retroguardia a tre formata da Martinelli, Camporese e Loiacono; nel folto centrocampo a cinque, ecco da destra a sinistra Kragl, Deli, Gerbo, Agnelli e Zambelli; infine il tandem d’attacco con Nicastro e Duhamel. Passando al Cesena, ci attendiamo da Fabrizio Castori il modulo 4-4-2: tra i pali Fulignati; Perticone terzino destro, Esposito e Fazzi difensori centrali, Donkor a sinistra; a centrocampo il quartetto formato da Vita, Schiavone, Kupisz ed Emmanuello; in attacco ecco invece il tandem composto da Dalmonte e Moncini.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Foggia e Cesena, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Foggia pagherebbe 1,85 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Cesena, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,30 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,50.

