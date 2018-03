Indian Wells 2018/ Diretta Del Potro Kohlschreiber streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, si giocano i quarti di finale maschili nel torneo di tennis in California. In campo Juan Martin Del Potro e Milos Raonic

16 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Indian Wells 2018: Juan Martin Del Potro gioca i quarti (Foto LaPresse)

Querrey-Raonic e Del Potro-Kohlschreiber sono i due match che ci terranno compagnia oggi a Indian Wells 2018: siamo ai quarti di finale nella parte bassa del tabellone maschile, e dunque in palio c’è in posto la semifinale nel primo Master 1000 della stagione, quello del deserto della California che è anche, se vogliamo, il più prestigioso di tutti visto che è conosciuto come il quinto Slam. Diciamo subito che, rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia - almeno in materia di teste di serie - c’è un solo giocatore che ci sarebbe dovuto essere: trattasi di Juan Martin Del Potro, che continua la scalata verso quelle vette raggiunte in età adolescenziale e che poi ha dovuto abbandonare per i continui problemi al polso. Gli altri, chi più chi meno, sono delle sorprese; e dunque sarà ancora più interessante capire chi riuscirà a centrare la semifinale.

QUERREY RAONIC

Il ritorno sulle scene di Milos Raonic si deve anche al ritiro di Marcos Baghdatis, che agli ottavi ha lasciato strada: il canadese non gioca continuativamente da tempo ed è uno dei tanti big che hanno dovuto abbandonare temporaneamente il circuito a causa di problemi fisici. Il suo Indian Wells 2018 è stato buono anche se non brillantissimo; la condizione è quella che è, il tabellone lo ha aiutato ma adesso arriva il difficile perchè Sam Querrey è un giocatore che a 30 anni ha trovato il momento migliore della carriera, giocando la semifinale di Wimbledon e i quarti degli Us Open. I precedenti sono 2-2 - in realtà 3-2 per Querrey, che però ha vinto un match per ritiro - e il canadese ha portato a casa l’ultimo, proprio il quarto di Wimbledon dello scorso luglio. Sui campi in cemento della California potrebbe venirne fuori un match tutto imperniato sugli scambi rapidi e il dominio del servizio; entrambi sono maestri in questa specialità (aiutati anche dal fisico), da capire se Raonic troverà in fretta la condizione giusta per tornare a essere il favorito.

DEL POTRO KOHLSHCHREIBER

La sorpresa è sicuramente Philipp Kohlschreiber: giocatore di grande solidità che nel 2012 si era spinto nella Top 20, ma che non ha mai avuto il guizzo giusto per diventare un big (ha vinto solo titoli Atp 250) e poi è stato vittima di tanti infortuni. A 34 anni il tedesco sta vivendo una sorta di seconda giovinezza: si è spinto ai quarti facendo fuori niente meno che Marin Cilic - poi Pierre-Hugues Herbert - e dunque merita di essere qui per quello che è il risultato migliore a Indian Wells (nel 2009 aveva centrato gli ottavi). Si trova però di fronte Juan Martin Del Potro, che nel 2013 in California aveva giocato la finale perdendola contro Rafa Nadal. Sembrava sulla strada del ritorno, e invece ci ha messo ancora un po’; il 2016 è stato decisamente il suo anno, quello che lo ha rilanciato in grande stile e che gli ha permesso di riprendere continuità e fiducia. Si presenta dunque ai quarti con i crismi del favorito, per come sta giocando e perchè conosce bene queste sensazioni; anche per lui però potrebbe incidere la condizione, che non sempre lo ha supportato negli ultimi tempi.

