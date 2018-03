Indian Wells 2018/ Roger Federer in semifinale: Chung dura un set, ora c'è Coric

Indian Wells 2018: Roger Federer vola in semifinale, Del Potro pronto a raggiungerlo. Lo svizzero ha battuto Chung, mentre il tennista argentino se la vedrà con Kohlschreiber

Roger Federer (lapresse)

Roger Federer si conferma il numero uno. Lo svizzero ha steso per 7-5 6-1 Hyeon Chung nella sfida valida per i quarti di finale di Indian Wells 2018, conquistando il pass per la semifinale. Il successo contro chung garantisce a Roger Federer la certezza di restare il numero uno fino al Masters 1000 di Miami. Un'ottima notizia per i suoi fan, che hanno apprezzato le giocate del proprio idolo nella spumeggiante gara contro Chung. Subito sotto 3-0 Chung, poi il 3-3 che precede lo show di Federer che ottiene un nuovo break e al dodicesimo vince sei game su sette. Avanza a quota a 16 il numero di partite vinte da parte di Roger Federer in questa prima parte di stagione. Un momento di forma straordinario, che non si vedeva dal 2006. Chung non ha comunque sfigurato, anzi, è diventato il numero uno tra i giocatori asiatici. Per Roger Federer è giunto il momento di pensare alla semifinale, dove incontrerà il croato Borna Coric, guidato da Riccardo Piatti.

La sfida con Coric: il programma di oggi

La vittoria di Roger Federer nei quarti di finale contro Chung porta il numero uno svizzero alla semifinale con Borna Coric. Il programma di Indian Wells 2018 comincia ad entrare nel vivo e anche oggi sono previste sfide molto interessanti. Il tabellone del torneo evidenzia i due quarti maschili tra Sam Querrey e Milos Raonic, e Juan Martin Del Potro e Philipp Kohlschreiber rispettivamente alle ore 20.00 e 22.00 italiane. Molto incerto il match fra i due nordamericani, dove non sembrerebbe esservi un grande favorito, mentre nell'altro accopiammento l'argentino Del Potro ha maggiori chance di passare il turno rispetto allo sfidante tedesco. Per quanto riguarda le sfide della sezione femminile (a partire dalle ore 3.00 italiane) spazio alle semifinali che metteranno a confronto Venus Williams e Daria Kasatkina, e Simona Halep e Naomi Osaka. Ricordiamo che il torneo maschile è trasmesso sui canale di Sky Sport, mentre quello femminile su Super Tennis. Dopo la vittoria di Roger Federer, si preannuncia un'altra giornata appassionante per gli amanti del tennis. In queste ore si continua a parlare del successo del numero uno svizzero e della prossima sfida che lo vedrà impegnato contro Coric, un avversario da non sottovalutare malgrado Federer parta come grande favorito.

