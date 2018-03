Juventus, Khedira non convocato / Il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, tornerà dopo la sosta

Juventus, Khedira non convocato: il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, lo conferma Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sarà in campo dopo la sosta per le nazionali.

16 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Khedira non convocato - La Presse

Sami Khedira non è tra i convocati della gara Spal-Juventus, il centrocampista tedesco infatti ha accusato una sindrome influenzale che lo terrà fuori solo per la sfida in questione. Chi schiererà Massimiliano Allegri? Intanto bisognerà capire se giocherà col 4-2-3-1 come contro l'Atalanta o con il 4-3-3 come con successo contro l'Udinese. Se si dovesse giocare a due sicuramente ci saranno Miralem Pjanic e Blaise Matuidi, se il reparto dovesse essere a tre invece in campo ci potrebbe essere anche Claudio Marchisio. Non è però da escludere che possa giocare titolare Stefano Sturaro giocatore di grande dinamismo e che potrebbe dare peso specifico al centrocampo. La sensazione è che si possa giocare a due in mezzo ancora come contro l'Atalanta con tutti i giocatori offensivi in campo: Douglas Costa, Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

SINDROME INFLUENZALE PER IL CENTROCAMPISTA TEDESCO

Sami Khedira non è stato convocato per la sfida di domani contro la Spal. Il centrocampista tedesco ha accusato una sindrome influenzale e non sarà della partita. Il tedesco non dovrebbe avere nessun problema ad essere in campo al ritorno dopo la sosta per le nazionali che farà fermare tutte le squadre per circa quindici giorni. A confermare il motivo dell'assenza dell'ex Real Madrid c'è Massimiliano Allegri che in conferenza stampa ha ribadito: "Sami Khedira non ci sarà, ha accusato una sindrome influenzale". Il calciatore è sicuramente un calciatore di assoluto livello con il tecnico che però ha assolutamente diverse alternative per poter sopportare questa assenza. C'era stata preoccupazione da parte del pubblico per via della leggenda che da anni accompagna Sami Khedira e una presunta fragilità muscolare che in realtà in questi anni in bianconero si è fatta sentire per fortuna molto poco.

