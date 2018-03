Juventus, Nedved/ “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”

Paulo Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Sarà il Real Madrid l’avversario della Juventus per la Champions League. Durante i quarti di finale, i bianconeri affronteranno la compagine Merengues, per una riedizione della finale della coppa 2016-2017. Un sorteggio sfortunato quello della Vecchia Signora, ma è logico che la squadra castigliana è meglio affrontarla sulla doppia sfida, che in una gara secca. Di conseguenza, nel caso in cui la formazione di Allegri riuscisse a strappare il pass per le semifinali, avrà un avversario in meno sul complicato cammino che porta alla finale di Kiev. Sui sorteggi è stato intervistato dai microfoni di Premium Sport, Pavel Nedved, vicepresidente della società di corso Galileo Ferraris, che ha ammesso: «Saranno due belle partite, sappiamo che incontriamo il Real che sta molto bene e cha ottime possibilità di vincere per la terza volta di fila la Champions».

“DYBALA PUO’ FARE LA STORIA”

Secondo Nedved la Juventus non parte già battuta: «Saranno partite dure, difficili – ha proseguito la Furia Ceca - ma noi proveremo a essere la Juve. A Cardiff era una partita secca e noi abbiamo retto 45', stavolta è diverso». Contro il Real, all’andata, non ci saranno Benatia e Pjanic, entrambi squalificati, ma… «si comincia sempre da 0-0, lo dico sempre – ha continuato Nedved - nella partita singola loro sono più abituati, su due abbiamo qualche chance in più». Una Juventus che potrà contare per la gara contro il Real su un Higuain in forma strepitosa, e non da meno sta giocando Dybala. Proprio La Joya fu il destinatario delle critiche di Nedved durante lo scorso autunno, che accusò l’ex Palermo di vivere non da professionista. Oggi il dirigente juventino ha rivisto un po’ il tiro: «Tocca a lui fare la storia della Juve, secondo me può fare anche la storia del calcio mondiale. Ultimamente l'ho visto molto professionale e questo mi fa ben sperare, può solo migliorare».

