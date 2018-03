Mondiali Short track 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e programma (oggi 16 marzo)

Diretta Mondiali Short Track 2018: info streaming video e tv della prima giornata di gare a Montreal. Oggi si disputeranno le prime batterie delle prove individuali.

16 marzo 2018 Michela Colombo

Arianna Fontana (LaPresse)

Si accenderanno oggi a Montreal i Mondiali di Short Track 2018: dopo gli exploit della squadra italiana alle Olimpiadi invernali 2018 ci attendiamo quindi grandi cose dalla nostra nazionale presente sul ghiaccio canadese. Saranno quindi tre giorni intensi di gare e il programma già della giornata di oggi rimane davvero fittissimo, benchè non siano previste finali. Proprio questo venerdi 16 marzo si svolgeranno le prime qualificazioni e batterie, sia per gli uomini che per le donne. Facendo il conto con il fuso orario canadese va quindi detto che la prima gara è attesa alle ore 14.10 italiane e saranno le batterie dei 1500 metri: a seguire poi si svolgeranno i preliminari dei 500 metri, la batteria dei 500 e i preliminari pure nella categoria dei 1000 m sia maschili che femminili.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che sfortunatamente questa giornata di gare come per tutta l’edizione canadese dei Mondiali di Short track 2018 non è stata prevista alcuna diretta tv per gli appassionati italiani: di conseguenza non abbiamo info utili riguardanti anche una eventuale diretta streaming video dell’evento. Consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale della manifestazione per rimanere aggiornati sulle ultime novità e i risultati che arrivano da Montreal (www.montreal2018.ca).

LA PROTAGONISTA MANCATA

Dopo i trionfi ottenuti alle Olimpiadi Invernali 3018, in vista di Mondiali di short track 2018 di Montreal possiamo davvero dire che la protagonista mancata è la nostra Arianna Fontana. La portacolori azzurra a Pyeongchang ha infatti di fatto ha dato forfait per l’appuntamento mondiale, troppo provata alle fatiche della Corea del sud. La pattinatrice italiana però non ha abbandonato completamente la competizione azzurra: rinunciando alle gare persnali, la Fontana gareggerà comunque con la staffetta femminile, per non far mancare all’ultimo il suo pesante supporto alle ragazze del tricolore. Gli appassionati italiani non hanno però da temere: la compagine azzurra ai Mondiali di Short Track è ben fornita di grandi talenti, in grado di regalarci tanto soddisfazioni, da Martina Valcepina a Yuri Confortola e Tommaso Dotti.

