Probabili formazioni/ Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi

16 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Juventus, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Juventus, che si gioca alle ore 20:45 di sabato 17 marzo, è uno degli anticipi nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: al Mazza le due squadre scendono in campo in una partita che è delicata per entrambe. Gli estensi sono riusciti in qualche modo a riaprire la corsa per la salvezza: entrano in questo turno con gli stessi punti del Sassuolo e del Crotone e sanno di poter prendersi la permanenza nel massimo campionato, ma dovranno provare a fare lo sforzo extra in questo finale di stagione. La Juventus, che in settimana ha battuto l’Atalanta nel recupero, deve confermare il vantaggio di 4 punti che ha preso sul Napoli almeno fino alla sfida diretta, quando si potrebbe decidere l’appassionante corsa allo scudetto. Staremo a vedere, ma intanto vediamo in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco sabato sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Juventus sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: l’appuntamento sul satellite è con i canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. Ricordiamo anche che ovviamente potrete assistere a questa partita in diretta streaming video, in ciascun caso attivando le applicazioni (Sky Go e Premium Play) che non richiedono costi aggiuntivi e possono essere utilizzate su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

I DUBBI DI SEMPLICI

Non ci sarà l’ex Mattiello, che ha una distorsione alla caviglia: Dramé sembra essere in pole per sostituirlo ma resta valida l’opzione di Filippo Costa, che fino a questo momento è stato la principale alternativa sulla corsia sinistra. Dall’altra parte agirà sicuramente Manuel Lazzari, a completare la linea mediana dovrebbero essere ancora una volta Alberto Grassi - da regista - più Kurtic e Schiattarella, e dunque Viviani (che contro la Juventus era andato in gol) dovrebbe finire un’altra volta in panchina. Da valutare anche la difesa: per il momento sembra che Vicari si possa piazzare al centro dello schieramento venendo affiancato da Thiago Cionek e Felipe, ma a giocarsela sono anche Vaisanen e Salamon oltre a Lorenco Simic, con Leonardo Semplici che almeno in questa zona del campo ha validi sostituti. Anche in attacco: Floccari parte sfavorito ma può comunque mettere in crisi le scelte del suo allenatore, verso la maglia da titolari ci sono Antenucci (che anzi è sicuro di giocare) e Paloschi, che all’andata era riuscito a segnare il gol della speranza per una Spal che però era affondata sotto i colpi dei campioni d’Italia.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Naturalmente le scelte di Massimiliano Allegri saranno influenzate anche dalla condizione post-Atalanta; in porta per esempio potrebbe tornare a giocare Szczesny, con Rugani che giocherà al posto di Benatia (squalificato) e De Sciglio che può prendere il posto di Lichtsteiner a destra. Dall’altra parte del campo pronto Asamoah che farà riposare Alex Sandro; dubbi a centrocampo con tanti giocatori che vanno a caccia di una maglia, ma alla fine dovrebbe prevalere una sorta di status quo e dunque in campo dal primo minuto dovremmo vedere Pjanic in cabina di regia con Khedira ad agire sul centrodestra e Matuidi che giocherà sull’altro versante (attenzione a Bentancur, poco utilizzato in questo periodo e a caccia di una maglia). Davanti, Allegri deve fare i conti con le solite defezioni di Bernardeschi e Cuadrado: possibile che Douglas Costa e Mandzukic facciano ancora staffetta ma nell’elenco degli esclusi potrebbe esserci a sorpresa uno tra Dybala e Higuain. Sia come sia, a giocarsi i posti nel tridente sono in quattro.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS: IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 88 A. Grassi, 28 Schiattarella, 33 F. Costa; 7 Antenucci, 43 Paloschi

A disposizione: 1 A. Gomis, 92 G. Marchegiani, 21 Salamon, 5 L. Simic, 15 Vaisanen, 25 Everton Luiz, 18 Schiavon, 77 Viviani, 24 M. Vitale, 85 Dramé, 9 F. Bonazzoli, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Mattiello, Borriello

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 21 Howedes, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Benatia

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi

