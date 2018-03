Sorteggio UEFA Champions League, quarti/ Diretta streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma

Diretta sorteggio Champions League info streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma per i quarti di finale. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sugli accoppiamenti

16 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta sorteggio Champions League (Foto LaPresse)

Oggi alle ore 12.00 si terrà il sorteggio per i quarti di finale di UEFA Champions League: l’appuntamento sarà come di consueto a Nyon, in Svizzera. Sono naturalmente otto le squadre che si sono qualificate per questi quarti di finale e all’ora di pranzo sapremo come proseguirà il loro cammino. Dopo gli ottavi entrambe le squadre italiane sono rimaste in corsa. Complimenti dunque a Juventus e Roma, che portano al 25% la rappresentanza italiana in questi quarti di finale di Champions League grazie alle rispettive vittorie nelle partite di ritorno: i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno trionfato a Wembley per eliminare il Tottenham, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno invece rimontato lo Shakhtar Donetsk dopo la sconfitta subita all’andata. La prima annotazione sul sorteggio dei quarti di finale di Champions League è per il regolamento: a differenza degli ottavi non ci saranno più paletti di alcun tipo, dunque si potranno affrontare anche squadre della stessa nazione o arrivate dallo stesso gruppo della fase a gironi, senza nemmeno distinzioni di teste di serie. Tutti contro tutti, insomma: la squadra sorteggiata per prima di ciascuna sfida giocherà l’andata in casa il 3 o 4 aprile, mentre il ritorno è in programma una settimana dopo, il 10 e 11 aprile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Come abbiamo detto, il sorteggio dei quarti di Champions League 2017-2018 avrà luogo alle ore 12.00. L'evento verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, ottima notizia per tutti gli appassionati. Mediaset, che detiene i diritti, trasmetterà il sorteggio per i propri abbonati anche su Mediaset Premium Sport; infine si deve ricordare che esso sarà visibile anche su Eurosport 1, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Eurosport Player. Di conseguenza saranno numerose anche le possibilità, per chi non può seguire il sorteggio in diretta tv, per seguirlo invece in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play ma anche - per quanto riguarda Eurosport - tramite Eurosport Player oppure Sky Go, mentre lo streaming di Italia 1 sarà garantito tramite il sito http://www.mediaset.it/live-streaming/. Infine, informazioni in tempo reale saranno fornite naturalmente dal sito ufficiale della Uefa.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DI JUVENTUS E ROMA AI QUARTI

Siamo giunti ai quarti di finale di Champions League: la logica conseguenza è che nel sorteggio saranno presenti i nomi solamente di grandi squadre. Bayern Monaco, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Siviglia sono dunque le sei possibili avversarie straniere di Juventus e Roma, senza naturalmente trascurare il fatto che sarà possibile anche un derby italiano, un’affascinante sfida fra bianconeri e giallorossi che dimezzerebbe il nostro contingente ma ci darebbe la certezza di avere una squadra italiana anche nelle semifinali, che saranno in programma il 24-25 aprile (andata) e 1-2 maggio (ritorno). Essendo rimaste in corsa solamente squadre di Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, è di conseguenza alto sia il rischio di derby sia la possibilità di godere di affascinanti sfide fra le squadre più blasonate d’Europa. Inutile fare troppi calcoli: in ogni caso, sarà grande spettacolo, c’è solamente da attendere quale sarà l’esito di questo sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

