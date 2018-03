Sorteggio UEFA Europa League, quarti/ Diretta streaming video e tv: l'avversaria della Lazio

Diretta Sorteggio Europa League, streaming video e tv: a Nyon si forma il tabellone dei quarti di finale del torneo. Lo spauracchio è l'Atletico Madrid, chi affronterà la Lazio?

16 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta sorteggio Europa League, quarti di finale (Foto LaPresse)

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2017-2018 è finalmente arrivato: stiamo per conoscere gli accoppiamenti del prossimo turno di questa appassionante coppa che ci regalerà altre quattro sfide, tra andata e ritorno, avvicinandoci sempre di più alla finale di Lione. Otto squadre saranno nell’urna di Nyon, anche la Lazio che attende dunque il nome della sua avversaria; come già accaduto agli ottavi non sono previsti limiti a regolare il sorteggio, dunque saranno possibili anche i derby tra formazioni dello stesso Paese e, poichè le teste di serie non esistono, anche super sfide che potrebbero rappresentare finali anticipate. Come sempre l’estrazione dall’urna seguirà una regola banale ma precisa: la prima squadra che verrà estratta sarà quella che giocherà in casa la partita di andata, il che potrebbe essere un leggero svantaggio anche se poi il passaggio del turno dipenderà da vari fattori. Le squadre che si sono qualificate ai quarti sono Arsenal (Inghilterra), Atletico Madrid (Spagna), Cska Mosca (Russia), Lazio (Italia), Lipsia (Germania), Marsiglia (Francia), Salisburgo (Austria), Sporting Lisbona (Portogallo).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv sul satellite: gli abbonati avranno dunque la possibilità di seguirlo sul canale Sky Sport 1. Approfondimenti da studio pre e post accoppiamenti: conduce Anna Billò che con i suoi ospiti proverà a scandagliare e valutare i vari incroci che formeranno il prossimo turno della coppa. Naturalmente in assenza di un televisore avrete la possibilità di assistere alla cerimonia di Nyon anche in diretta streaming video: gli abbonati potranno infatti collegare fino a due dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza pagare in aggiunta ma semplicemente registrando i dati del proprio abbonamento.

LA LAZIO C'E', MANCINI NO

La Lazio ancora una volta onora l'Europa League e si qualifica ai quarti: il 2-0 di Kiev è stato timbrato dalle reti di Lucas Leiva e Stefan De Vrij, una per tempo. Continua la grande stagione di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi: in Champions League adesso possono arrivarci anche dalla porta internazionale, avendo dimostrato di tenere in maniera primaria a questa coppa di cui nel lontano 1998 hanno giocato la finale. Chi non ce l'ha fatta è un ex biancoceleste come Roberto Mancini: era ghiotta l'occasione per il suo Zenit San Pietroburgo (che questo trofeo lo ha vinto nel 2008) ma i russi hanno subito gol dal Lipsia e, pur pareggiando ancora nel primo tempo, non sono riusciti a segnare quel gol che avrebbe garantito loro i supplementari. Nemmeno il rigore sbagliato da Timo Werner ha ridato fiato e orgoglio allo Zenit, occhio al Lipsia che sarà avversario temibile per chiunque se lo troverà di fronte.

© Riproduzione Riservata.