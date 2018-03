Team Event Are sci/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finali Coppa del mondo)

Diretta Team Event Are: info streaming video e tv della prova a squadre mista in Svezia per le finali della Coppa del mondo di sci. La Svizzera replicherà l'oro olimpico?.

16 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Tina Weirather (LaPresse)

La Coppa del mondo di Sci torna protagonista ad Are, dove si stanno svolgendo le finali di questa stagione del circo bianco così ricco di sorprese: oggi venerdi 16 marzo andrà in scena il team event misto che ci permetterà quindi di vedere in pista uomini donne insieme impegnati in uno slalom parallelo, secondo la consueta formula del tabellone tennistico. La prova non è certo nuova nel circus bianco ma va detto che raramente ha davvero entusiasmato tutti gli appassionati: va però anche detto che alcuni big specie in concomitanza con gare decisive hanno in qualche modo “snobbato” la prova per non rischiare infortuni che potevano compromettere la stagione. Qui però siamo oramai alle finalissime: ci attendiamo quindi grandi cose al cancelletto ai protagonisti di questa stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza del team event sulla neve di Are è in programma alle ore 16.00. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

IL CONTESTO

Senza dubbio la prova del Team event di oggi potrebbe risultare fondamentale per la Coppa delle nazioni ma non solo: a solito questo tipo di prova è stata soprattutto la grande possibilità per il pubblico di ammirare in pista nomi magari non così noti perché non al top delle classifiche delle varie discipline. Impossibilitati alla viglia a conoscere chi saranno i nomi presenti nella star list del team eventi misto di Are va però comunicato che il tracciato selezionato per quella gara nelle finali di coppa del Mondo è stato individuato sulla pista Olympia e la partenza è già stata fissata sul salto finale della pista utilizzata in giorni scorsi per la discesa libera. Va però detto che viste le condizioni meteo registrate in giorni scorsi, anche il team event potrebbe venir funestato al maltempo: temperature polari, neve e vento infatti stanno rendendo difficile sciare in Svezia oggi.

