Vicenza Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.

16 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Vicenza-Sudtirol, LaPresse

Vicenza-Sudtirol sarà diretta dal signor D'Ascanio di Ancona: si gioca venerdì 16 marzo alle ore 20.30 ed è l'anticipo del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Vicenza e Sudtirol si affronteranno dopo due pareggi zero a zero ottenuti da entrambe le formazioni nelle ultime sfide di campionato. I berici non sono andati oltre il pari senza reti sul campo della Triestina, partita priva di gol per gli altoatesini in casa contro il Renate. Un punto che per il Vicenza rappresenta un altro passo avanti, ma i biancorossi, pur con due partite disputate in meno rispetto al Teramo e al Santarcangelo (ovvero rispetto al quartultimo e al terzultimo posto in classifica nel girone B di Serie C) non possono dirsi ancora tranquilli in chiave salvezza.

Dall'altra parte il Sudtirol occupa il settimo posto in classifica in coabitazione con la Triestina, reduce da tre partite consecutive in casa a causa dei rinvii resisi necessari per il maltempo. Altoatesini che hanno perso dunque, soprattutto col Renate che ancora non aveva ottenuto punti nel 2018, la possibilità di compiere un passo avanti nella corsa ai play off, ma il rendimento del Sudtirol può essere finora considerato soddisfacente, e lo sarà ancor di più se gli spareggi di fine stagione saranno centrati. Dall'altra parte il Vicenza aspetta sempre gli sviluppi delle note vicende societarie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, Sportitalia, e la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA SUDTIROL

Allo stadio Menti di Vicenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa berici scenderanno in campo con Boccanera tra i pali, Libutti schierato in posizione di terzino destro e Pizzul schierato in posizione di terzino sinistro, con Lambrughi e lo sloveno Codromaz impiegati come centrali di difesa. Coletti, Porcari e Bracaletti si muoveranno come titolari nel terzetto di centrocampo, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il marocchino Arma, Bariti e il ghanese Mensah. Risponderà il Sudtirol con Offredi estremo difensore alle spalle del terzetto titolare di difesa, formato dal croato Erlic, dal francese Vinetot e da Sgarbi. A centrocampo giocheranno Broh, Fink e Berardocco per vie centrali, mentre Tait sarà l'esterno laterale di destra e Frascatore l'esterno laterale di sinistra. In avanti ci sarà il ghanese Gyasi a far coppia con Costantino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-3 utilizzato dal Vicenza ed il 3-5-2 impiegato dal Sudtirol. Nel match d'andata di questo campionato gli altoatesini hanno avuto la meglio di misura sui veneti, con un autogol di Bianchi decisivo nel finale di partita. L'ultimo precedente a Vicenza è datato 3 novembre 2013: Sudtirol in vantaggio con un gol di Corazza, risultato ribaltato dalle marcature messe a segno da Mustacchio, Camisa e Castiglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.70 con Snai, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.70 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.38 l'over 2.5 e 1.52 l'under 2.5.

