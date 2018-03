Video/ Athletic Bilbao Marsiglia (1-2): highlights e gol della partita (Europa league)

Video Athletic Bilbao Marsiglia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida per l'Europa League. I francesi vincono al San Mames e passano ai quarti.

16 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Athletic Bilbao Marsiglia (LaPresse)

All'Estadio de San Mamés l'Athletic Bilbao saluta l'Europa League non riuscendo a rimontare la sconfitta per 3 a 1 subita nella gara d'andata contro l'Olympique Marsiglia, qualificatosi ai quarti di finale anche grazie alla vittoria di questa sera per 2 a 1. Nel primo tempo gli spagnoli perdono per infortunio sia Mikel Rico al 23' che Y.Alvarez al 44', subendo oltretutto la rete su calcio di rigore, concesso per fallo di Lekue, trasformato al 38' da Payet. Ad inizio secondo tempo i francesi ne approfittano per raddoppiare al 52' con l'ex milanista Ocampos, su assist di Amavi, ed a nulla serve il goal di Inaki Williams per i biancorossi al 74', esattamente come la traversa centrata dallo stesso Ocampos nel finale.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Olympique Marsiglia abbia sostanzialmente meritato il successo essendosi aggiudicato il possesso palla con il 54%, supportato da una maggior precisione nei passaggi, l'83% contro il 77% di appoggi completati con 414 su 496 e 287 su 375. Gli uomini dell'ex tecnico romanista Rudi Garcia sono stati pure più cinici in fase offensiva a giudicare dal 4 a 3 nei tiri nello specchio della porta ma hanno però recuperato meno palloni degli avversari, 42 a 49. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Athletic è stata la squadra più fallosa visto il 16 a 10 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente due volte Aduriz, con conseguente cartellino rosso ed espulsione, e Inaki Williams da un lato, Rami dall'altro.

